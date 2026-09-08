Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε ότι μια σειρά περιφερειακών χωρών στηρίζουν, παρασκηνιακά, τις αμερικανικές προσπάθειες για την άσκηση πίεσης στο Ιράν, αναφερόμενος σε μια άτυπη συνεργασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Μιλώντας στις 3 Σεπτεμβρίου σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ο Βανς υποστήριξε ότι πολλές χώρες, ακόμη και αν δεν επιθυμούν να εκφράσουν δημόσια τη στάση τους, συμβάλλουν στην προσπάθεια των ΗΠΑ να επιβάλουν κόστος στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Η αναφορά στην επιχείρηση «Economic Outcast»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έγιναν έπειτα από ερώτηση για την πρωτοβουλία «Economic Outcast», που συνδέεται με τις αμερικανικές προσπάθειες οικονομικής απομόνωσης του Ιράν.

Ο Βανς ανέφερε ότι η Κίνα εμφανίζεται πιο πρόθυμη να συνεργαστεί σε ορισμένα ζητήματα, αν και σημείωσε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται στην Κίνα.

«Αν κοιτάξετε την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και μεγάλο μέρος του αραβικού συνασπισμού του Κόλπου, βλέπετε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μην είναι πρόθυμες να το πουν δημόσια, αλλά ιδιωτικά κάνουν πολλά πράγματα για να μας βοηθήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η ναυσιπλοΐα και ο Περσικός Κόλπος

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατηγική δεν αφορά μόνο την αντίδραση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, αλλά και τον περιορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να περιοριστούν οι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη επιχειρήσει να το επαναφέρει.

Η Ουάσινγκτον έχει κατηγορήσει το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζει στην περιοχή για απειλές κατά θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τουρκία σε δύσκολη ισορροπία με το Ιράν

Η αναφορά του Βανς στην Τουρκία παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Η Άγκυρα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ σε θέματα ασφαλείας, ωστόσο παράλληλα έχει σημαντικές οικονομικές, ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις με το Ιράν.

Η Τουρκία επιδιώκει παραδοσιακά να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη, γεγονός που καθιστά τη θέση της ιδιαίτερα σύνθετη.

Αντίστοιχα, το Αζερμπαϊτζάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής στρατηγικής σχέσης του με την Τουρκία και της γεωγραφικής του θέσης στον Νότιο Καύκασο, δίπλα στα βόρεια σύνορα του Ιράν.

Οι ΗΠΑ αναζητούν περιφερειακές συμμαχίες

Οι δηλώσεις Βανς δείχνουν την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να ενισχύσει ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών στη Μέση Ανατολή, πέρα από τις παραδοσιακές στρατιωτικές συμμαχίες.

Η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να αξιοποιήσει τις ανησυχίες αρκετών χωρών για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών, των θαλάσσιων μεταφορών και της περιφερειακής σταθερότητας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το ακριβές επίπεδο συμμετοχής ή τις συγκεκριμένες ενέργειες των χωρών που ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Η αναφορά σε μια «σιωπηλή συμμαχία» περιγράφει περισσότερο μια σύγκλιση συμφερόντων και μια παρασκηνιακή συνεργασία, παρά μια επίσημη συμμαχία με κοινή δομή ή δημόσια συμφωνία.