Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, δεκατρείς άνθρωποι παγιδευμένοι από μια σφοδρή καταιγίδα και ένας θάνατος που αρχικά μοιάζει με αυτοκτονία. Αυτή είναι η αφετηρία του «The Final Problem», της νέας μίνι σειράς μυστηρίου του Netflix που έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου και μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα ενός κλασικού whodunit.

Η ιστορία εκτυλίσσεται την άνοιξη του 1959, όταν μια ομάδα ανθρώπων βρίσκεται αποκλεισμένη σε ένα μικρό νησί κοντά στη Μαγιόρκα. Όταν η Elisa Mander, μια Βρετανίδα τουρίστρια, βρίσκεται νεκρή, όλα δείχνουν αρχικά προς την αυτοκτονία. Σύντομα, όμως, τα στοιχεία οδηγούν σε ένα πολύ πιο σκοτεινό ενδεχόμενο: πρόκειται για δολοφονία. Και καθώς το νησί παραμένει απρόσιτο, ο δολοφόνος βρίσκεται αναγκαστικά ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο ξενοδοχείο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Basil, ένας συνταξιούχος ηθοποιός που είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία υποδυόμενος τον Σέρλοκ Χολμς στη μεγάλη οθόνη. Χωρίς να το περιμένει, καλείται να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες του διάσημου χαρακτήρα που ενσάρκωσε κάποτε για να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από τον φόνο. Στην έρευνα συμμετέχει και ο Foxá, ένας νεαρός επίδοξος συγγραφέας θρίλερ, ενώ η καχυποψία εξαπλώνεται σταδιακά σε ολόκληρο το ξενοδοχείο.

Πρωταγωνιστούν οι José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas και Maribel Verdú, σε μια σειρά που συνδυάζει μυστήριο, θρίλερ και ατμόσφαιρα εποχής. Η παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ισπανού συγγραφέα Arturo Pérez-Reverte, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Félix Viscarret.

Πού οφείλεται η επιτυχία της σειράς

Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στην κλασική αλλά πάντα αποτελεσματική ιδέα του «κλειδωμένου δωματίου»: κανείς δεν μπορεί να φύγει, κανείς δεν μπορεί να έρθει και όλοι μπορούν να είναι ο ένοχος. Τα μυστικά, οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων και οι συνεχείς ανατροπές μετατρέπουν το ξενοδοχείο σε ένα κλειστό πεδίο έρευνας, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

*Φωτογραφίες @Netflix