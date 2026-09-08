Τα ονόματά τους αναμένεται να είναι καινούργια στα ψηφοδέλτια. Τα επώνυμά τους, όμως, κάθε άλλο παρά άγνωστα είναι στην ελληνική πολιτική ζωή. Καθώς τα κομματικά επιτελεία προχωρούν σταδιακά στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027, μια νέα γενιά προσώπων με ισχυρές οικογενειακές καταβολές ετοιμάζεται να κάνει δυναμική εμφάνιση στο προσκήνιο. Γιοι και κόρες πρώην υπουργών, βουλευτών και ιστορικών κομματικών στελεχών εξετάζουν την είσοδό τους στην κεντρική πολιτική σκηνή ή προετοιμάζονται για μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση με την προοπτική να καταλάβουν μία από τις 300 θέσεις του Κοινοβουλίου. Άλλοι έχουν ήδη αποκτήσει κομματική ή αυτοδιοικητική εμπειρία, άλλοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κοντά στην πολιτική, ενώ για αρκετούς οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται στο επίπεδο της διερεύνησης.

Το όνομα που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αναμφίβολα αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο εγγονός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και γιος του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ στον Νομό Ηρακλείου. Ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Κρήτη και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει δημόσια τα σενάρια που τον αφορούν. Εφόσον τελικά αποφασίσει να κατέβει στον εκλογικό στίβο, θα πρόκειται για την είσοδο μιας ακόμα γενιάς της οικογένειας Παπανδρέου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θυμίζουμε ότι μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2025, η ελληνική Βουλή είχε μείνει για πρώτη φορά χωρίς εκπρόσωπο της οικογένειας Παπανδρέου μετά από 92 ολόκληρα χρόνια (από το 1923).

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου

Κι αυτό γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, με το ΚΙΔΗΣΟ (Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών) που είχε ιδρύσει τότε, δεν είχε καταφέρει για λίγες χιλιάδες ψήφους να εισέλθει στο Κοινοβούλιο, καθώς είχε λάβει ποσοστό 2,53% και για να μπει στον «ναό της Δημοκρατίας» ήθελε τουλάχιστον 3%. Θα ξαναμπεί στη Βουλή μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα ο πολιτικός φορέας του αποτελούσε συνιστώσα του συνασπισμού κομμάτων ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Για την ιστορία, από το 2016 το ΚΙΔΗΣΟ έχει αδρανοποιηθεί πολιτικά, χωρίς ωστόσο να έχει επίσημα διαλυθεί. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, συνεχίζει να εκλέγεται έκτοτε κανονικά με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που είχε ιδρύσει ο πατέρας του το 1974.

Τα ονόματα που συζητούνται στη Νέα Δημοκρατία

Στη Νέα Δημοκρατία, οι διεργασίες για την ανανέωση των ψηφοδελτίων έχουν φέρει στο προσκήνιο αρκετά πρόσωπα που συνδέονται με παλαιότερα στελέχη της παράταξης. Στη Βοιωτία, για παράδειγμα, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται βρίσκεται ο Θανάσης Μπασιάκος, γιος του αείμνηστου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελου Μπασιάκου. Ο νεότερος Μπασιάκος δραστηριοποιείται στην περιοχή και έχει περάσει από την ΟΝΝΕΔ, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της τοπικής της οργάνωσης στον νομό. Η ενδεχόμενη κάθοδός του μάλιστα θα έχει έναν πρόσθετο συμβολισμό, καθώς στη Βοιωτία είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής και ο πατέρας του το 1989.

Στην Α΄ Αθηνών συζητείται η υποψηφιότητα της 35χρονης δικηγόρου, Πώλας Δαμιανού, κόρης του πρώην υφυπουργού, Θόδωρου Δαμιανού. Η ίδια έχει ήδη εμπειρία από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το όνομά της έχει συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για τα νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκλογική περιφέρεια.

Στα Ιωάννινα ακούγεται έντονα το όνομα του Γεράσιμου Ζαγορίτη, γιου του πρώην γραμματέα της ΝΔ, Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο Τζέρι, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας, έχοντας αποκτήσει εμπειρία και από πολιτικές εκστρατείες στο εξωτερικό. Το τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το όνομά του να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που συζητούνται τόσο για το ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων όσο και για έναν ευρύτερο ρόλο στην προεκλογική προετοιμασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Β΄ Πειραιά, όπου όλα δείχνουν ότι κλείνει ένας από τους μεγαλύτερους κοινοβουλευτικούς κύκλους της Μεταπολίτευσης. Ο Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, οδεύει προς την ολοκλήρωση της μακράς κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Τη σκυτάλη, τουλάχιστον ως υποψήφια, αναμένεται να λάβει η κόρη του, Αργυρώ (Ραλλία) Τραγάκη, η οποία έχει αυξήσει την παρουσία της στις κομματικές δραστηριότητες της περιοχής.

Στα Τρίκαλα παραμένει ενεργό το όνομα του Μικέλη Χατζηγάκη, γιου του Σωτήρη Χατζηγάκη, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Ο Μικέλης Χατζηγάκης ήταν πρώτος επιλαχών της ΝΔ στον νομό στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του για το 2027.

Στην ίδια εκλογική περιφέρεια δραστηριοποιείται ο Γιώργος Βλαχογιάννης, γιος του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Ηλία Βλαχογιάννη, ενώ στις Σέρρες έχει ακουστεί το όνομα του πρώην περιφερειακού συμβούλου, Δημήτρη Καρυπίδη, γιου του πρώην βουλευτή και νομάρχη Σερρών, Τάσου Καρυπίδη.

Υπάρχουν, πάντως, και περιπτώσεις ανθρώπων με πολιτική οικογενειακή καταγωγή που έχουν επιλέξει να βρίσκονται κοντά στην πολιτική χωρίς να επιδιώκουν εκλογική κάθοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 28χρονος, Βασίλης Κουτσούμπας, γιος του παλαιού καραμανλικού βουλευτή Βοιωτίας, Ανδρέα Κουτσούμπα. Ο ίδιος δραστηριοποιείται ως σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής και Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, να σχεδιάζει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

Η περίπτωση Γκελεστάθη και τα σενάρια για Σαμαρά

Ιωάννα Γκελεστάθη

Διαφορετική είναι η περίπτωση της δικηγόρου, Ιωάννας Γκελεστάθη, κόρης του πρώην υπουργού της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Νίκου Γκελεστάθη. Η ίδια ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα της Αθήνας στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στη συνέχεια ανέλαβε κομματικές αρμοδιότητες. Τον περασμένο Μάιο, ωστόσο, ανακοίνωσε την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη ΝΔ, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα» με την ηγεσία. Η αποχώρησή της τροφοδότησε πολιτικά σενάρια που τη συνδέουν με την ενδεχόμενη μελλοντική πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό από την ίδια.

Οι πολιτικές οικογένειες και στο ΠΑΣΟΚ

Αρκετά είναι τα ονόματα με οικογενειακές αναφορές στην πολιτική που βρίσκονται, όμως, και στον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν είναι ο δικηγόρος, Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του πρώην προέδρου της Βουλής και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Κακλαμάνη. Ο Χρήστος Κακλαμάνης έχει αναλάβει αρμοδιότητες στον τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ το όνομά του συνδέεται με το ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα της Αθήνας.

Χρήστος Κακλαμάνης

Στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας αναμένεται να κινηθεί ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στον προγραμματικό σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ. Είναι γιος του πρώην υφυπουργού και πρώην γραμματέα του κόμματος, Μιχάλη Καρχιμάκη, και έχει ήδη δοκιμαστεί σε πανελλαδική κάλπη, καθώς ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2024. Στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες του Κινήματος αναδείχθηκε, μάλιστα, πρώτος σε ψήφους για τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Λευτέρης Καρχιμάκης

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης συνεχίζει την πολιτική διαδρομή της οικογένειάς του ο Θανάσης Γλαβίνας, γιος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Γλαβίνα, ενώ στη Β΄ Πειραιά αναμένεται να διεκδικήσει την εκλογή του ο Δημήτρης Διαμαντίδης, γιος του πρώην βουλευτή και υπουργού, Γιάννη Διαμαντίδη. Οι δύο αυτές υποψηφιότητες περιλαμβάνονται ήδη στις συζητήσεις που γίνονται για τη διαμόρφωση των «πράσινων» ψηφοδελτίων.

Στην Α’ Αθηνών, τέλος, ακούγεται το όνομα του Γιώργου Σκανδαλίδη, γιου του ιστορικού στελέχους και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη. Ο νεότερος Σκανδαλίδης φέρεται να διερευνά το ενδεχόμενο να κάνει το δικό του βήμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική ανακοίνωση.

Ο Γιώργος Σκανδαλίδης με τον πατέρα του, Κώστα

Οικογενειακή συνέχεια και στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα

Η οικογενειακή συνέχεια στην πολιτική εμφανίζεται και στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αργύρης Μπεντενιώτης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού, Μανώλη Μπεντενιώτη, έχει αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη στον τομέα Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων απέχει ακόμα αρκετούς μήνες από την τελική της μορφή και πολλά από τα ονόματα που σήμερα συζητούνται μπορεί τελικά να μην φτάσουν μέχρι την κάλπη. Είναι ήδη σαφές, ωστόσο, ότι ανάμεσα στην αναζήτηση νέων προσώπων από τα κόμματα εμφανίζεται ξανά ένα γνώριμο χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής ζωής: αρκετοί από εκείνους που ετοιμάζονται να ζητήσουν για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών κουβαλούν ένα επώνυμο που οι ψηφοφόροι έχουν συναντήσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Άλλωστε και στη σημερινή Βουλή αρκετά μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας έχουν επίσης ακολουθήσει διαδρομές που είχαν προηγουμένως χαράξει οι γονείς τους. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είναι γιος του πρώην υπουργού και Ευρωπαίου Επιτρόπου, Σταύρου Δήμα, ενώ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, είναι γιος του πρώην υφυπουργού, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου. Ο πρώην υπουργός, Κώστας Σκρέκας, είναι γιος του επίσης πρώην βουλευτή και υπουργού, Θεόδωρου Σκρέκα, ενώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, είναι γιος του πρώην υπουργού και δημάρχου Θεσσαλονίκης, Σωτήρη Κούβελα. Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ.

Η βουλευτής Δυτικής Αττικής, Νάντια Γιαννακοπούλου, είναι κόρη του πρώην βουλευτή Μεσσηνίας, Γιάννη Γιαννακόπουλου, ενώ η βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου, είναι κόρη του πρώην υπουργού και βουλευτή, Λεωνίδα Γρηγοράκου.