Η Άστον Βίλα μπήκε με εκτός έδρας νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της Κλαμπ Μπριζ με 3-2.

Οι Άγγλοι ήταν το φαβορί και μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό με το ωραίο τελείωμα του ΜακΓκιν με το αριστερό. Η απάντηση των Βέλγων, όμως, δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 19′ ο Βέτλεσεν με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, όμως, δεν πτοήθηκε και αντέδρασε με γκολ τρία λεπτά μετά: Στο 22′ ο Τζάκσον έδωσε με τακουνάκι στον Ζοάο Γκόμες και εκείνος έκανε το γύρισμα για τον Μπούντια που έγραψε το 1-2, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Άστον Βίλα δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε να επιτίθεται και στο 43′ έκανε το 1-3 με τον Τζάκσον που απέφυγε και τον Ζόμερ και πλάσαρε στην κενή εστία, με την Κλαμπ Μπριζ να προσπαθεί να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και να μειώνει σε 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με πέναλτι του Τρεσόλντι στο 61′.