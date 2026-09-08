Μια ξαφνική και ιδιαίτερα σκληρή διπλωματική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα σε δύο χώρες με ιστορικά στενούς δεσμούς. Η απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις σε εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο απάντησε κλείνοντας τη βρετανική διπλωματική αποστολή που ασχολείται με παλαιστινιακές υποθέσεις.

Η κρίση δεν αφορά μόνο ένα νέο πακέτο μέτρων. Αγγίζει τον πυρήνα μιας σχέσης που διαμορφώθηκε εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, από την εποχή της βρετανικής διοίκησης της Παλαιστίνης έως τη σημερινή αντιπαράθεση για το μέλλον της περιοχής.

Οι βαριές κατηγορίες του Λονδίνου

Ανακοινώνοντας τις κυρώσεις, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Έντ Μίλιμπαντ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «εθνοκάθαρση Παλαιστινίων» σε περιοχές της Δυτικής Όχθης από εξτρεμιστές εποίκους.

Ο ίδιος κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει εμποδίσει τις ενέργειες αυτές, ενώ υποστήριξε ότι ορισμένα κυβερνητικά στελέχη έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις που ενισχύουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Οι όροι που χρησιμοποίησε το Λονδίνο έχουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και εγκλήματα κατά πληθυσμών.

Γιατί η Δυτική Όχθη έγινε το νέο σημείο σύγκρουσης

Οι κυρώσεις αφορούν τους ισραηλινούς εποικισμούς στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, τα οποία βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο από τον πόλεμο του 1967.

Η διεθνής κοινότητα, στην πλειονότητά της, θεωρεί τους εποικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ, ωστόσο, απορρίπτει αυτή τη θέση και υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Για τους Παλαιστινίους, η επέκταση των εποικισμών αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι απομακρύνεται η προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους.

Για την ισραηλινή πλευρά, οι εποικισμοί συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας και ιστορικής παρουσίας στην περιοχή.

Η ιδιαίτερη ιστορική θέση της Βρετανίας

Η σημερινή σύγκρουση έχει μεγαλύτερο συμβολισμό εξαιτίας του ρόλου που είχε η Βρετανία στη σύγχρονη ιστορία της περιοχής.

Το 1917, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Άρθουρ Μπάλφουρ έστειλε στον λόρδο Ρότσιλντ επιστολή που έμεινε γνωστή ως Διακήρυξη Μπάλφουρ.

Σε αυτήν, η βρετανική κυβέρνηση δήλωνε ότι υποστήριζε «τη δημιουργία εθνικής εστίας για τον εβραϊκό λαό» στην Παλαιστίνη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονταν τα δικαιώματα των μη εβραϊκών κοινοτήτων που ήδη ζούσαν στην περιοχή.

Για πολλούς Εβραίους, η διακήρυξη αποτέλεσε ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.

Για μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, όμως, θεωρήθηκε η αρχή μιας ιστορικής αδικίας και ενός αποικιακού σχεδιασμού που συνέβαλε στις συγκρούσεις που ακολούθησαν.

Οι κυρώσεις και ο φόβος για ευρύτερη πίεση στο Ισραήλ

Παρότι τα μέτρα της Βρετανίας στοχεύουν τους εποικισμούς και όχι συνολικά το Ισραήλ, το Τελ Αβίβ ανησυχεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο κύμα οικονομικής πίεσης.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλά προϊόντα από τους εποικισμούς διακινούνται μέσω ισραηλινών εμπορικών δικτύων, γεγονός που δυσκολεύει τον απόλυτο διαχωρισμό τους.

Έτσι, υπάρχει ο φόβος ότι εταιρείες και καταναλωτές που θέλουν να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις μπορεί να επιλέξουν να αποφύγουν συνολικά ισραηλινά προϊόντα.

Αυτό είναι το ενδεχόμενο που προκαλεί ανησυχία στην ισραηλινή πλευρά: μια σταδιακή διεθνής οικονομική απομόνωση.

Νέα σύγκρουση με την κυβέρνηση Νετανιάχου και την Ουάσινγκτον

Η βρετανική απόφαση φέρνει το Λονδίνο σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και με κύκλους της αμερικανικής πολιτικής.

Η Ουάσινγκτον έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι σε διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά τις διαδικασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και η αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη έχουν ενισχύσει τις πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η οργισμένη απάντηση του Ισραήλ

Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση.

Το Τελ Αβίβ αποφάσισε το κλείσιμο της βρετανικής διπλωματικής αποστολής που ασχολείται με παλαιστινιακά ζητήματα, σε μια κίνηση που δείχνει το βάθος της διαφωνίας.

Παράλληλα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από φιλοϊσραηλινούς κύκλους στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση για τη στάση της, ενώ η δήλωσή του προκάλεσε συζητήσεις καθώς ο ίδιος ο Μίλιμπαντ είναι Εβραίος.

Μια σχέση που αλλάζει

Η σημερινή κρίση δεν είναι απλώς μια διαφωνία για εμπορικές κυρώσεις. Είναι μια σύγκρουση γύρω από το ερώτημα ποια πρέπει να είναι η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους εποικισμούς, την ασφάλεια του Ισραήλ και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Για τη Βρετανία, τα μέτρα αποτελούν προσπάθεια πίεσης ώστε να προστατευθεί η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών.

Για το Ισραήλ, αποτελούν μια άδικη πολιτική στοχοποίηση σε μια περίοδο που θεωρεί ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές απειλές ασφαλείας.

Το βέβαιο είναι ότι μια από τις πιο παλιές και ιδιαίτερες σχέσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον σε μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της.