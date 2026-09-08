Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι η χώρα οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου, σε μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση που έρχεται μετά από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησής του.

Η απόφαση για τις πρόωρες εκλογές στη Σερβία έρχεται μετά το αίτημα της κυβέρνησης για διάλυση του κοινοβουλίου, ενώ ο Βούτσιτς επιχειρεί να επαναβεβαιώσει τον πολιτικό του έλεγχο και να επιστρέψει στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Ο Βούτσιτς διεκδικεί ξανά κεντρικό ρόλο στην εξουσία

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος στη δημόσια τηλεόραση RTS, σημειώνοντας ότι η επίσημη απόφαση θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) έχει ήδη προτείνει τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως υποψήφιο για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα πολιτική μάχη.

Οι διαδηλώσεις που πίεσαν την κυβέρνηση της Σερβίας

Οι πρόωρες εκλογές στη Σερβία πραγματοποιούνται μετά το κύμα διαμαρτυριών που ξεκίνησε από το πολύνεκρο δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε τμήμα κατασκευής με αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση Βούτσιτς για διαφθορά, περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και πολιτικές πιέσεις, κατηγορίες που ο Σέρβος πρόεδρος και οι σύμμαχοί του απορρίπτουν.

Η πιο δύσκολη εκλογική δοκιμασία για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς βρίσκεται στην κορυφή της σερβικής πολιτικής εδώ και περίπου 12 χρόνια, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος της χώρας.

Η εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο τεστ της πολιτικής του κυριαρχίας, καθώς η αντιπολίτευση και το φοιτητικό κίνημα επιχειρούν να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια σε εκλογική ανατροπή.

Οι κάλπες του Οκτωβρίου θα δείξουν αν ο Βούτσιτς μπορεί να διατηρήσει την πολιτική επιρροή του ή αν η κοινωνική πίεση των τελευταίων μηνών θα μετατραπεί σε εκλογική απώλεια για το κυβερνών κόμμα.