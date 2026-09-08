Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα με αφορμή τον Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη, καλώντας τους άνδρες να συζητούν με τους γιατρούς τους και να μην υποτιμούν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Ο 83χρονος Μπάιντεν είχε γνωστοποιήσει πριν από περίπου έναν χρόνο, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

«Μέχρι να τον εντοπίσουμε, είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά μου», ανέφερε σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν ο καρκίνος του προστάτη εντοπίζεται έγκαιρα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης πλησιάζει το 100%».

«Η θεραπεία λειτούργησε όπως αναμενόταν»

Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, επισημαίνοντας ότι η θεραπεία τού επέτρεψε να συνεχίσει τις δραστηριότητες που έχουν σημασία για τον ίδιο, μεταξύ των οποίων και η ολοκλήρωση των απομνημονευμάτων του, τα οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο, μετά τις εκλογές.

«Η ικανότητα, η αφοσίωση και η συμπόνια τους σημαίνουν πολλά. Η ακτινοθεραπεία του περασμένου φθινοπώρου είχε τα αποτελέσματα που περιμέναμε και εξακολουθώ να κάνω όσα έχουν σημασία για μένα, όπως το να ολοκληρώσω τα απομνημονεύματά μου», σημείωσε.

Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τη θεραπεία του τον Οκτώβριο. Ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση της υγείας του πατέρα του «πολύ εξουθενωτική», ενώ η Τζιλ Μπάιντεν είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της επειδή, όπως υποστήριξε, οι γιατροί του Λευκού Οίκου δεν είχαν εντοπίσει νωρίτερα την ασθένεια.

Η έκκληση προς τους άνδρες

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε όσους του έχουν συμπαρασταθεί και εξέφρασε την ελπίδα ότι η δημοσιοποίηση της προσωπικής του περιπέτειας θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Ελπίζω και προσεύχομαι ότι, μοιραζόμενοι την εμπειρία μας και συμμετέχοντας σε αυτή τη σημαντική συζήτηση, μπορούμε να βοηθήσουμε να σωθούν ζωές. Μιλήστε με τους γιατρούς σας. Κάντε τις δύσκολες ερωτήσεις. Κάντε το για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που σας αγαπούν», τόνισε.

Ο Μπάιντεν αναμένεται επίσης να βρεθεί την Παρασκευή στο Σημείο Μηδέν, στο Κάτω Μανχάταν, μαζί με τους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους, στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.