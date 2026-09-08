Μόνο πανευτυχής και ευχαριστημένος μπορούσε να φύγει απόψε ο οπαδός της ΑΕΚ αποχωρώντας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση επέστρεψε στο Champions League, κούνησε μετά από χρόνια σεντόνι και το συνδύασε με νίκη στην πρεμιέρα εναντίον της ΛΑΣΚ. Αυτό είναι που μετρά περισσότερο. Το 1-0 απέναντι στην αυστριακή ομάδα έφερε τρεις πολύτιμους βαθμούς και επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του “Δικέφαλου” αετού διαθέτει πλέον το αγωνιστικό υπόβαθρο για να κοιτάζει ψηλότερα.

Η Ένωση μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, κυριάρχησε στις μονομαχίες, δημιούργησε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες και κράτησε το μηδέν, αλλά σπατάλησε φάσεις που μπορεί να της στοιχίσουν στη συνολική κατάταξη. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr