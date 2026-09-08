Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Οι Βεστφαλοί έχουν ήδη πάθει σοκ με τον έναν εκ των δύο Ελλήνων παικτών που απέκτησαν το καλοκαίρι, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Bundesliga με αντίπαλο το Αμβούργο.

Μπορεί ο καθένας, επομένως, να καταλάβει πώς ένιωσαν στη Ντόρτμουντ στο 26ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League, όταν είδαν τον έτερο Έλληνα, τον Καρέτσα, να νιώθει έντονη αδιαθεσία και να ξαπλώνει στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό επιτελείο, φυσικά, μπήκε αμέσως για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες και τελικά ο 18χρονος διεθνής Έλληνας άσος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και με τους οπαδούς της Ντόρτμουντ να τον χειροκροτούν θερμά.