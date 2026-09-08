Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ έβαλε την Τρίτη φρένο στη μαζική διαβίβαση προσωπικών δεδομένων φορολογουμένων από τις αμερικανικές φορολογικές υπηρεσίες προς τις αρχές μετανάστευσης. Τα στοιχεία επρόκειτο να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών και την επιτάχυνση των απελάσεών τους, στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική εφορία (IRS) επιτρέπει σε εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες να πληρώνουν τους φόρους τους, κάτι που εκλαμβάνεται από τους ενδιαφερομένους ως ένας τρόπος για να υποστηρίξουν το αίτημά τους για νομιμοποίηση. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται άλλωστε και ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός.

Το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όπως η διεύθυνση, τα εισοδήματα και η οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων προστατεύεται αυστηρά από την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, μια συμφωνία που συνήφθη το 2025 με την IRS επιτρέπει στην ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) να ζητά πληροφορίες για άτομα που ερευνά ή που αποτελούν στόχο διαταγών απέλασης. Με βάση αυτή τη συμφωνία, η ICE ζήτησε τις διευθύνσεις περίπου 1,28 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά μια ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε προσωρινά, τον περασμένο Νοέμβριο, τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων. Ήδη όμως είχαν σταλεί στην ICE περισσότεροι από 47.000 φάκελοι.

Σήμερα ομοσπονδιακό Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Το Εφετείο υπογράμμισε κυρίως ότι η Εφορία παρέβλεψε χωρίς δεύτερη σκέψη τη νομική υποχρέωση που της επιβάλλει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα παραδίδονται μόνο σε υπαλλήλους που εμπλέκονται «άμεσα και προσωπικά» στην έρευνα για τον εκάστοτε φορολογούμενο. Όμως σε όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις που υπέβαλε η ICE όταν ζήτησε πληροφορίες για 1,28 εκατομμύρια ανθρώπους, το καλοκαίρι του 2025, αναφερόταν ως αρμόδιος επικοινωνίας το ίδιο άτομο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε απίθανο το γεγονός ότι ένας και μοναδικός υπάλληλος θα μπορούσε να ασχολείται προσωπικά με περίπου 47.000 υποθέσεις φορολογουμένων και, πολύ περισσότερο, με 1,28 εκατ. υποθέσεις.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι η ICE ήθελε να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες για να προωθήσει το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων του Λευκού Οίκου, η δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι ήταν “προσχηματικοί”.

Ο Νάνταν Τζόσι, νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Public Citizen, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη για μια παρόμοια υπόθεση, χαιρέτισε μια απόφαση που «αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς τα ίδια δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή στις φορολογικές τους δηλώσεις με όλους τους φορολογουμένους».

«Η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να αντλήσει προσωπικές πληροφορίες στο όνομα του προγράμματός της για τη μετανάστευση δεν δικαιολογεί την αδυναμία της να τηρήσει τον νόμο», τόνισε.