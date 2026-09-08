Η Μπέτυ Λιβανού επέστρεψε σε δημόσια κινηματογραφική εκδήλωση έξι μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Γιώργου Πανουσόπουλου. Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε σε μια εκδήλωση που συνδέεται άμεσα με τον ελληνικό κινηματογράφο, έναν χώρο στον οποίο η ίδια έχει διαγράψει μακρά πορεία. Μετά την προβολή, η Μπέτυ Λιβανού στάθηκε μπροστά στους φωτογράφους και πόζαρε για τις ανάγκες της βραδιάς.

Η ηθοποιός είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 84 ετών.

Η κοινή διαδρομή της Μπέτυ Λιβανού με τον Γιώργο Πανουσόπουλο

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος υπήρξε σκηνοθέτης, σεναριογράφος και διευθυντής φωτογραφίας, με πολυετή παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο. Με τη Μπέτυ Λιβανού είχαν δημιουργήσει οικογένεια και απέκτησαν δύο κόρες.

Η σχέση τους είχε και έντονο επαγγελματικό αποτύπωμα, καθώς οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στον κινηματογράφο. Η Λιβανού πρωταγωνίστησε μάλιστα στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Πανουσόπουλου, «Ταξίδι του Μέλιτος», που κυκλοφόρησε το 1979.

Η κοινή τους πορεία εκτεινόταν έτσι τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην καλλιτεχνική δραστηριότητα, με τον κινηματογράφο να αποτελεί έναν από τους βασικούς κοινούς τους τόπους.