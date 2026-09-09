Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Πειραιά, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στη διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Νικήτα.

Οι φλόγες έχουν ξεσπάσει σε επαγγελματική εγκατάσταση, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιείται ως χώρος με παλαιά αντικείμενα και υφάσματα.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, λόγω της εξέλιξης του συμβάντος και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.