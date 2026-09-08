Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε μέσω Instagram στην Ιωάννα Τούνη, λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τη γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα λάβει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το μήνυμα για τα κρουασάν και η ατάκα του πρωθυπουργού

Η αφορμή δόθηκε όταν η Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντας το νέο της επιχειρηματικό βήμα με το άνοιγμα καταστήματος πώλησης κρουασάν στο Παρίσι, απευθύνθηκε δημόσια στον πρωθυπουργό. Η ίδια του ζήτησε να μην επισκεφθεί το μαγαζί της, εξηγώντας πως έχει υποσχεθεί να κεράσει καφέ κάθε Έλληνα που θα αγοράσει κρουασάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τη σχετική ανάρτηση, γράφοντας αυτούσια: «δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».