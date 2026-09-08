Σαφείς αιχμές κατά της Τεχεράνης άφησε ο Αμερικανός γερουσιαστής, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ανοιχτά πως το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται πίσω από τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.



Η τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κλιμακώνει περαιτέρω την ήδη έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αποδίδει την πλήρη ευθύνη για την αστάθεια στην περιοχή στην υποστήριξη που παρέχει το Ιράν στους αντάρτες της Υεμένης.



«Από πολλές απόψεις, οι Χούθι είναι πράκτορες και σύμμαχοι των Ιρανών. Πιστεύω ότι το Ιράν βρίσκεται σαφώς πίσω από ορισμένα από αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι φιλο-ιρανοί αντάρτες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Marco Rubio on Houthi attacks on Saudi Arabia:



The Houthis, in many ways, are agents and proxies of the Iranians. I think behind some of this is clearly the Iranian hand.



The U.S. has a very strong defensive military relationship with Saudi Arabia, and we’re watching those… pic.twitter.com/1MUJF4lAZ4 — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο στέλνουν αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία των συμμάχων τους στον Περσικό Κόλπο απέναντι σε περιφερειακές απειλές.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για πιθανή γενίκευση της σύρραξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.