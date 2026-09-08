Η Άννα Μαρία βρίσκεται στο Όσλο μαζί με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, και την Αλεξία με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες Κιντάνα, μία ημέρα πριν από την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία μελών της ελληνικής πρώην βασιλικής οικογένειας στη νορβηγική πρωτεύουσα καταγράφεται σε φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύθηκε στο Instagram, ενώ η τελετή αναμένεται να συγκεντρώσει μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη και άλλες χώρες.

Οι οικογενειακοί δεσμοί με τον βασιλιά Χάραλντ

Ο θάνατος του Νορβηγού μονάρχη είχε προκαλέσει και την προσωπική τοποθέτηση του Παύλου Ντε Γκρες, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο οικογένειες μέσα στις δεκαετίες.

Σε μήνυμά του για την απώλεια του Χάραλντ Ε΄ είχε γράψει μεταξύ άλλων:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπημένου μου θείου, Βασιλέα Χάραλντ Ε΄.

Οι δεσμοί μεταξύ των οικογενειών μας έχουν διατηρηθεί και ενδυναμωθεί μέσα από τις γενιές: από τη στενή φιλία του παππού μου, Βασιλέως Παύλου, με τον πατέρα του Βασιλέως Χάραλντ, Βασιλέα Όλαφ Ε΄, έως τον βαθύ δεσμό που συνέδεε τον πατέρα μου, Βασιλέα Κωνσταντίνο Β΄, με τον Βασιλέα Χάραλντ Ε΄, μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα. Οι δεσμοί αυτοί εξακολουθούν να ενώνουν τις οικογένειές μας μέχρι σήμερα».

Η αναφορά του Παύλου Ντε Γκρες αφορά μια σχέση που είχε προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και ο Χάραλντ Ε΄ συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με την κοινή τους ενασχόληση με την ιστιοπλοΐα.