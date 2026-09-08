Πρωτοφανές αεροπορικό αλαλούμ επικρατεί στα κυριότερα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς μια σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 600 πτήσεων. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες καθυστερήσεις και πολύωρη ταλαιπωρία, παραμένοντας καθηλωμένοι στους τερματικούς σταθμούς.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων της National Air Traffic Services (NATS), του αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση των πτήσεων στη χώρα.



Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar24, περισσότερες από 625 πτήσεις προς και από τα βρετανικά αεροδρόμια έχουν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο αριθμός των δρομολογίων που επηρεάζονται αυξάνεται συνεχώς.

⚠️ UK FLIGHT DISRUPTION — WHAT WE KNOW SO FAR



📍 London Heathrow (LHR)

🔴 215 flights canceled

🟠 440 flights delayed



📍 London Gatwick (LGW)

🔴 120 flights canceled

🟠 315 flights delayed



📍 London City (LCY)

🔴 62 flights canceled

🟠 44 flights delayed



These figures are… https://t.co/Vlyj4UIKY5 — AirNav Radar (@AirNavRadar) September 8, 2026

Η βλάβη προκάλεσε ντόμινο προβλημάτων σε κομβικές αεροπορικές υποδομές, όπως το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το London City, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ, ενώ αντίστοιχες επιπτώσεις καταγράφονται και στα αεροδρόμια της Σκωτίας.

Chaos at Heathrow Terminal 4 after the airport suspended all flights pic.twitter.com/OTdRIaQV18 — Areeb Ullah (@are_eb) September 8, 2026

Παρά την ανακοίνωση της NATS ότι εντόπισε τη βλάβη και εφάρμοσε λύση αποκατάστασης, η ομαλοποίηση των αεροπορικών μετακινήσεων αναμένεται να απαιτήσει αρκετό χρόνο.

To αεροδρόμιο του Χίθροου έβγαλε και ανακοίνωση για το τεχνικό πρόβλημα και ζητάει συγγνώμη:

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, NATS, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποστηρίζουμε την τοπική ομάδα της NATS στις προσπάθειές της να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάζονται από την αναστάτωση και συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους και να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί.

The air traffic control service @NATS is experiencing a technical issue which is impacting arriving and departing flights across UK airports.



We are supporting our local NATS team in their efforts to resolve the issue as quickly as possible.



We apologise to those affected by… pic.twitter.com/ji2LyCdL3T — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2026

Ντόμινο ακυρώσεων στην Ευρώπη – Εγκλωβισμένοι επιβάτες στα αεροσκάφη και οργή των εταιρειών για τη NATS

Αλυσιδωτές αναταράξεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας. Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν ακαριαία από τις αναχωρήσεις στις αφίξεις, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους μέσα στα αεροσκάφη για ώρες, χωρίς σαφή ενημέρωση για την τύχη των πτήσεών τους.



Η NATS ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη βλάβη στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και εφάρμοσε λύση αποκατάστασης, ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα καθυστερεί λόγω του τεράστιου όγκου των συσσωρευμένων ακυρώσεων. Η ακριβής αιτία του περιστατικού παραμένει άγνωστη, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση των αεροπορικών εταιρειών που κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των βρετανικών υποδομών.



Παράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ζήτησε κατεπείγουσα έκθεση για το συμβάν. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, καθώς οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη επαναφορά των αεροσκαφών και των πληρωμάτων στις θέσεις τους.