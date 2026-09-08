Με ανακοίνωσή της η Ντόρτμουντ ενημερώνει για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 26ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Η Μπορούσια υποδέχθηκε τους Ισπανούς για την πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και στο 26′ όλοι πάγωσαν καθώς ο 18χρονος διεθνής Έλληνας άσος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Καρέτσας, τελικά, αντικαταστάθηκε και αποχώρησε με φορείο και υπό το θερμό χειροκρότημα των οπαδών της Ντόρτμουντ, με το κλαμπ να βγάζει στη συνέχεια ανακοίνωση για να ενημερώσει τους πάντες για την κατάστασή του, αναφέροντας τα εξής…

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».