Νέες εικόνες από τα δραματικά δευτερόλεπτα της μοιραίας πτώσης του αεροσκάφους στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι, ηλικίας 37 και 40 ετών, έρχονται στο φως τρία 24ωρα μετά την τραγωδία.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού σόου με αεροσκάφη στην Τανάγρα, μετατρέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια γιορτή της αεροπορίας σε σκηνικό τραγωδίας.

Οι νέες εικόνες, που δημοσιοποίησε το Star, καταγράφουν τη στιγμή που το αεροσκάφος πέφτει και τα φλεγόμενα συντρίμμια εκτοξεύονται σε απόσταση αρκετών μέτρων.

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνονται οι αντιδράσεις ανθρώπων που παρακολουθούν συγκλονισμένοι την πτώση. Στο ηχητικό της καταγραφής ακούγονται λόγια αγωνίας, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί και ποια είναι η τύχη των δύο πιλότων.

Οι εικόνες από τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση αποτελούν πλέον μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος και των αιτιών που οδήγησαν στη συντριβή.