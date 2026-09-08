Στη σημασία που αποδίδει η Ουάσινγκτον στις σχέσεις της με το Ισραήλ αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά τη συνάντησή της με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι.

«Το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ένας ζωτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέει και ο πρόεδρος Τράπ», ανέφερε η Γκιλφόιλ σε μήνυμά της με αφορμή τη συνάντηση των δύο διπλωματών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή της για την πρώτη επαφή με τη νέα εκπρόσωπο του Ισραήλ στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν μπροστά τους σημαντικό πεδίο κοινής δράσης.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την πρέσβη Γιανάι για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξαιρετική μας συνεργασία στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ιστορική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

As President Trump has said, “Israel will always remain a vital ally of the United States of America.”



It was an honor to meet with newly arrived @IsraelinGreece Ambassador @Amb_PninatYanay. I look forward to working closely with Ambassador Yanay to further strengthen our… pic.twitter.com/AUWZbbF0pr — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 8, 2026

Στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα

Η Πνινάτ Γιανάι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα έχοντας αναλάβει τη διπλωματική εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία κατά την οποία Αθήνα και Τελ Αβίβ διατηρούν διευρυμένη συνεργασία σε σειρά στρατηγικών πεδίων.

Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται ψηλά στην κοινή ατζέντα συγκαταλέγονται η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και τα ενεργειακά ζητήματα, τομείς στους οποίους οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις επαφές τους τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά της, η νέα Ισραηλινή πρέσβης έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους της θητείας της τη διεύρυνση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών στην ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες και στην άμυνα, πάνω στους δεσμούς που έχουν ήδη οικοδομήσει Ελλάδα και Ισραήλ.