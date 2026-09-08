Τρία χρόνια σε κώμα. Μια οικογένεια νεκρή. Μια αδελφή που αγνοείται και μια νύχτα που έχει διαγραφεί ολοκληρωτικά από τη μνήμη του. Αυτό είναι το σκοτεινό σημείο εκκίνησης του γαλλικού ψυχολογικού θρίλερ «Ο Χαμένος Ασθενής» (The Lost Patient), του Christophe Charrier στο Netflix.

Μόνο που, στην περίπτωση του Thomas, η επιστροφή στη ζωή σημαίνει και επιστροφή σε ένα παρελθόν που ίσως κρύβει πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορεί να αντέξει η μνήμη του.

Η ιστορία ξεκινά όταν ο 19χρονος Thomas ξυπνά σε ένα νοσοκομείο, έχοντας περάσει τρία χρόνια σε κώμα. Το πιο τρομακτικό, όμως, δεν είναι μόνο όσα έχουν συμβεί όσο εκείνος απουσίαζε από τη ζωή. Ο Thomas δεν μπορεί να θυμηθεί τη νύχτα κατά την οποία δολοφονήθηκε η οικογένειά του. Είναι ο μοναδικός επιζών, ενώ η αδελφή του Laura αγνοείται.

Στο πλευρό του βρίσκεται η ψυχολόγος Anna, την οποία υποδύεται η Clotilde Hesme. Μαζί προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των γεγονότων και να επαναφέρουν στη μνήμη του τις εικόνες της μοιραίας νύχτας.

Όσο όμως οι αναμνήσεις επιστρέφουν αποσπασματικά, τόσο περισσότερα ερωτήματα δημιουργούνται. Ποιος ευθύνεται για τη δολοφονία; Τι απέγινε η Laura; Και, κυρίως, μπορεί ο Thomas να εμπιστευτεί τη δική του μνήμη;

Βασισμένη στο ομότιτλο graphic novel του Timothé Le Boucher, η ταινία κινείται περισσότερο στη σφαίρα του ψυχολογικού μυστηρίου παρά του παραδοσιακού crime thriller. Το Netflix την περιγράφει ως «slow burn», με στοιχεία αμνησίας, σκοτεινής ατμόσφαιρας και mind game -χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν αρκετά καλά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αφήγηση.

Με διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα, «Ο Χαμένος Ασθενής» δεν επενδύει τόσο στη δράση όσο στην αμφιβολία. Οι αναμνήσεις του Thomas λειτουργούν σαν κομμάτια ενός παζλ που ο θεατής καλείται να συναρμολογήσει μαζί του, ενώ η αλήθεια παραμένει σκόπιμα θολή μέχρι τα τελευταία στάδια της ιστορίας.

Για όσους αναζητούν ένα ψυχολογικό θρίλερ στο Netflix που δεν βασίζεται αποκλειστικά στη βία, αλλά στη μνήμη, την αναξιοπιστία της αντίληψης και τα οικογενειακά μυστικά, η γαλλική αυτή παραγωγή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή.