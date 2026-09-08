Το Βελιγράδι είναι ένας προορισμός-έκπληξη που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες, και όχι άδικα. Είναι μια πόλη με έντονες αντιθέσεις και με μια εντελώς δική της, αυτόνομη προσωπικότητα.

Αυτό που εντυπωσιάζει όσους επισκέπτονται τη σερβική πρωτεύουσα είναι η συνάντηση της χαλαρής αύρας των καφέ στις όχθες του Σάβου και του Δούναβη με τη φουτουριστική αρχιτεκτονική και τα industrial στέκια. Βελιγράδι στα σέρβικα σημαίνει «Λευκή Πόλη», ενώ συχνά θα ακούσετε να το αποκαλούν και «Βερολίνο των Βαλκανίων» λόγω της έντονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής του κίνησης.

Παράλληλα, είναι μια πόλη που κουβαλά μια πλούσια ιστορία, αλλά ταυτόχρονα εκπέμπει μια απίστευτη ενέργεια αναγέννησης. Εδώ, τα επιβλητικά οχυρά του Κάστρου Καλεμέγκνταν και η σοβιετική μπρουταλιστική αρχιτεκτονική συνυπάρχουν αρμονικά με τα πιο ζωντανά underground κλαμπ και μοντέρνους χώρους έκφρασης.

Η πόλη των δύο κόσμων: Παλιό vs. νέο Βελιγράδι

Η μεγαλύτερη αντίθεση της πόλης αποτυπώνεται στο πώς η ιστορία και το μέλλον χωρίζονται απλά από μια γέφυρα.

Η Παλιά Πόλη (Stari Grad): Εδώ θα περπατήσετε στον κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της Κνεζ Μιχαήλοβα με τα κομψά κτίρια, θα χαθείτε στα λιθόστρωτα σοκάκια της μποέμικης Σκαντάρλιγια και θα νιώσετε τον χρόνο να σταματά στο ιστορικό φρούριο Καλεμέγκνταν.

Εδώ θα περπατήσετε στον κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της Κνεζ Μιχαήλοβα με τα κομψά κτίρια, θα χαθείτε στα λιθόστρωτα σοκάκια της μποέμικης Σκαντάρλιγια και θα νιώσετε τον χρόνο να σταματά στο ιστορικό φρούριο Καλεμέγκνταν. Το νέο Βελιγράδι (Novi Beograd): Περνώντας στην απέναντι όχθη του ποταμού Σάβου, το σκηνικό αλλάζει ολοκληρωτικά. Εδώ κυριαρχεί η σοβιετική αρχιτεκτονική δίπλα σε υπερσύγχρονους γυάλινους ουρανοξύστες, πολυεθνικές εταιρείες και το φουτουριστικό project Belgrade Waterfront που αναδιαμορφώνει ριζικά το skyline της πόλης.

Περνώντας στην απέναντι όχθη του ποταμού Σάβου, το σκηνικό αλλάζει ολοκληρωτικά. Εδώ κυριαρχεί η σοβιετική αρχιτεκτονική δίπλα σε υπερσύγχρονους γυάλινους ουρανοξύστες, πολυεθνικές εταιρείες και το φουτουριστικό project Belgrade Waterfront που αναδιαμορφώνει ριζικά το skyline της πόλης. Παράδοση και urban κουλτούρα: Το Βελιγράδι καταφέρνει να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις του, ενώ την ίδια στιγμή αγκαλιάζει με πάθος κάθε τι σύγχρονο.

Το Βελιγράδι καταφέρνει να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις του, ενώ την ίδια στιγμή αγκαλιάζει με πάθος κάθε τι σύγχρονο. Οι παραδοσιακές kafanas: Τα αυθεντικά σερβικά καφενεία, όπου ο κόσμος συγκεντρώνεται για ζωντανή folk μουσική, εκλεκτές τοπικές γεύσεις και παραδοσιακό ρακί (rakija).

Τα αυθεντικά σερβικά καφενεία, όπου ο κόσμος συγκεντρώνεται για ζωντανή folk μουσική, εκλεκτές τοπικές γεύσεις και παραδοσιακό ρακί (rakija). Τα industrial hotspots: Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, παλιές βιομηχανικές αποθήκες (όπως στην αναπτυσσόμενη περιοχή Savamala) έχουν μετατραπεί σε γκαλερί σύγχρονης τέχνης, design studios και εναλλακτικά club που φέρνουν ευρωπαϊκό αέρα.

Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, παλιές βιομηχανικές αποθήκες (όπως στην αναπτυσσόμενη περιοχή Savamala) έχουν μετατραπεί σε γκαλερί σύγχρονης τέχνης, design studios και εναλλακτικά club που φέρνουν ευρωπαϊκό αέρα. Ηρεμία δίπλα στο ποτάμι την ημέρα: Οι καταπράσινες όχθες του Σάβου και του Δούναβη, καθώς και το δημοφιλές ποτάμιο νησί Άντα Τσιγκάνλια, προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες, ποδηλασία, σπορ και χαλαρό καφέ δίπλα στο νερό.

Οι καταπράσινες όχθες του Σάβου και του Δούναβη, καθώς και το δημοφιλές ποτάμιο νησί Άντα Τσιγκάνλια, προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες, ποδηλασία, σπορ και χαλαρό καφέ δίπλα στο νερό. Ατελείωτο clubbing το βράδυ: Μόλις δύσει ο ήλιος, τα περίφημα splavovi (τα πλωτά club που είναι αγκυροβολημένα στα ποτάμια) παίρνουν φωτιά, χαρίζοντας δίκαια στο Βελιγράδι τον τίτλο μιας από τις καλύτερες πρωτεύουσες για νυχτερινή διασκέδαση παγκοσμίως.

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