Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, κοντά στη Rupea, βρίσκεται το Βίσκρι, ένα μικρό χωριό που ξεχωρίζει για τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ιστορική του φυσιογνωμία.

Μακριά από τις εικόνες που συνήθως συνδέονται με τη Ρουμανία και τον μύθο του Δράκουλα, το Βίσκρι αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της περιοχής: εκείνη των παραδοσιακών οικισμών των Τρανσυλβανών Σαξόνων και των εντυπωσιακών οχυρωμένων εκκλησιών τους.

Το Βίσκρι αποτελεί ένα από τα επτά χωριά που περιλαμβάνονται στον χώρο «Villages with Fortified Churches in Transylvania», ο οποίος έχει ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τα χωριά αυτά διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την παραδοσιακή οργάνωση των οικισμών και των αγροτικών ιδιοκτησιών που διαμορφώθηκε από τον Μεσαίωνα, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτιστικό τοπίο στη νότια Τρανσυλβανία.

Η μεσαιωνική οχυρωμένη εκκλησία του Viscri

Στο κέντρο της προσοχής βρίσκεται η οχυρωμένη εκκλησία του Βίσκρι, η οποία δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο του χωριού. Η ιστορία της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς οι αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι το σημερινό κτίσμα ενσωματώνει τμήματα παλαιότερης εκκλησίας, η οποία πιθανότατα είχε χτιστεί από κοινότητα Σέκλερ στις αρχές του 12ου αιώνα, πριν από την εγκατάσταση των Σαξόνων.

Κατά τους επόμενους αιώνες το κτίσμα επεκτάθηκε και ενισχύθηκε, ενώ στα τέλη του 15ου αιώνα απέκτησε τον χαρακτήρα οχυρωμένης εκκλησίας. Οι αμυντικές κατασκευές συνέχισαν να ενισχύονται και κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.

Η γοητεία του Βίσκρι, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εκκλησία. Η διάταξη του χωριού, τα παραδοσιακά σπίτια με τις χαρακτηριστικές αετωματικές όψεις, οι αυλές, τα βοηθητικά κτίσματα και οι συνεχείς σειρές κατοικιών αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι σαξονικοί οικισμοί της Τρανσυλβανίας.

Η UNESCO θεωρεί ακριβώς αυτή τη διατήρηση της ιστορικής δομής ένα από τα σημαντικά στοιχεία της παγκόσμιας αξίας του τοπίου.

Το αποτέλεσμα είναι ένας προορισμός όπου η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο μέσα σε ένα μουσείο, αλλά είναι ενσωματωμένη στην ίδια την εικόνα του χωριού. Το Viscri προσφέρει έτσι την ευκαιρία για μια πιο ήσυχη και αυθεντική γνωριμία με την Τρανσυλβανία, μέσα από την αρχιτεκτονική, την ιστορία και το αγροτικό τοπίο της.