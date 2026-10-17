Ξεχάστε για λίγο τις τουριστικές καρτ ποστάλ με τις «χρυσές» αμμουδιές και ανακαλύψτε την πραγματική μαγεία αυτής της σικελικής γωνιάς στο Cefalu, το παραθαλάσσιο στολίδι της Σικελίας. Και μπορεί να πρόκειται για μια μικρή πόλη, όμως προσφέρει πολλά στον επισκέπτη του.

Τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά δρομάκια που πλαισιώνονται από όλων των ειδών τα καταστήματα, τα εξαιρετικά εστιατόρια που σερβίρουν τα πιο φρέσκα ψάρια και ο νορμανδικός καθεδρικός ναός του, ο οποίος το 2015 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι τα στοιχεία που κάνουν το Cefalu να ξεχωρίζει.

Η κατασκευή του καθεδρικού ναού ξεκίνησε το 1131 και αποτελεί ένα εξαίσιο παράδειγμα αυτού που έχει χαρακτηριστεί ως «σικελικός ρωμανικός». Χάρη στο υπέροχο ψηφιδωτό του Χριστού Παντοκράτορα πάνω από την Αγία Τράπεζα, είναι αδελφοποιημένος με το παρεκκλήσι Palatine στο Παλέρμο και τον καθεδρικό ναό Duomo στο Monreale. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, το μεσαιωνικό πλυσταριό -lavatoio- το οποίο τροφοδοτείται από μια φυσική πηγή και το Osterio Magno που, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν η κατοικία του βασιλιά Ρογήρου. Σήμερα στεγάζει εκθέσεις τέχνης.

Η αανάβαση στην κορυφή La Rocca αποτελεί πρόκληση για τους επισκέπτες της μικρής ιταλική πόλης, ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητη καθώς η θέα είναι εντυπωσιακή, ενώ τα τείχη του παλιού οχυρού των Σαρακηνών και τα απομεινάρια του ναού Diana (που υποτίθεται ότι χρονολογείται από την εποχή των Σικανών- Ελλήνων) παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον.

Ακριβώς νότια του Cefalu βρίσκεται το υπέροχο Εθνικό Πάρκο Madonie με τα γοητευτικά χωριά και τις πόλεις του, όπως το Castelbuono, το απολαυστικό τοπίο, τα εντυπωσιακά βουνά του και μερικές υπέροχες διαδρομές για περπάτημα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μετά την Ταορμίνα και το Παλέρμο, το Cefalu είναι ίσως η πιο δημοφιλής τουριστική πόλη της Σικελίας, προσφέροντας κάτι για όλους.

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