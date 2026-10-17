Στις καταπράσινες πλαγιές του Ολύμπου, με το βλέμμα στραμμένο προς τον Θερμαϊκό κόλπο, ο Παλαιός Παντελεήμονας αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς παραδοσιακούς οικισμούς της Πιερίας.

Η πέτρα κυριαρχεί στην αρχιτεκτονική, τα στενά καλντερίμια οδηγούν σε μικρές πλατείες και οι κεραμοσκεπές των σπιτιών δένουν αρμονικά με το φυσικό τοπίο.

Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει την ομορφιά του βουνού με τη γαλήνη ενός χωριού που διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Οι καστανιές, οι οξιές και τα πλατάνια πλαισιώνουν τον οικισμό, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει χρώματα ανάλογα με την εποχή και προσκαλεί τον επισκέπτη να το ανακαλύψει με χαλαρούς ρυθμούς.

Ένα χωριό με μακεδονίτικη και ηπειρώτικη αρχιτεκτονική

Χτισμένος αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων, ο Παλαιός Παντελεήμονας ξεχωρίζει για τα πέτρινα σπίτια, τα παραδοσιακά αρχοντικά και τις αυλές με τα λουλούδια. Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει στοιχεία της μακεδονίτικης και της ηπειρώτικης παράδοσης, αναδεικνύοντας την τέχνη των μαστόρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του οικισμού.

Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η γραφική πλατεία, σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Εκεί, κάτω από τη σκιά των δέντρων, τα παραδοσιακά καφενεία και οι ταβέρνες προσφέρουν την ευκαιρία για μια στάση με τοπικές γεύσεις, ενώ τα γύρω σοκάκια προσφέρονται για βόλτες και φωτογραφικά κλικ.

Η απουσία αυτοκινήτων από τα στενά του οικισμού συμβάλλει στην ήρεμη ατμόσφαιρα, επιτρέποντας στον επισκέπτη να περιηγηθεί με τα πόδια και να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Η θέα στον Θερμαϊκό και το κάστρο του Πλαταμώνα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του χωριού είναι η πανοραμική θέα προς τον Θερμαϊκό κόλπο και τις ακτές της νότιας Πιερίας. Από διάφορα σημεία του οικισμού, το βλέμμα φτάνει μέχρι το κάστρο του Πλαταμώνα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στο ορεινό τοπίο και τη θάλασσα.

Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν τη βόλτα στο χωριό με διαδρομές στη φύση και εξορμήσεις στις γύρω περιοχές. Η ευρύτερη περιοχή, άλλωστε, προσφέρεται για πεζοπορία, ποδηλασία βουνού και περιπάτους μέσα σε δασικές εκτάσεις, ενώ η εγγύτητα στον Όλυμπο δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες δραστηριότητες στη φύση.

Ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι ένας προορισμός που δεν χρειάζεται έντονους ρυθμούς για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Η παραδοσιακή του εικόνα, το φυσικό περιβάλλον και η θέα προς τη θάλασσα αρκούν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας ξεχωριστής φθινοπωρινής ή χειμερινής εξόρμησης.