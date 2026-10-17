Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που όλοι οι ταξιδιώτες καταλήγουν κάποια στιγμή στο Βαρανάσι της Ινδίας. Όταν κάθεσαι το απόγευμα στα σκαλιά δίπλα στο ποτάμι και βλέπεις τις πρώτες μικρές φλόγες από τα κεριά να επιπλέουν στο νερό, καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτό το μέρος δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο.

Εδώ, δεν χρειάζεται να ψάξεις για αξιοθέατα: η ίδια η καθημερινότητα της πόλης, ο τρόπος που οι άνθρωποι ζουν και γιορτάζουν δίπλα στο νερό, είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο. Είναι, όμως, και μία από τις πιο ιερές πόλεις της Ινδίας, όπου σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση όποιος νεκρός αποτεφρωθεί στο Βαρανάσι, θα κερδίσει τη λύτρωση. Επιβλητικοί ναοί, μυρωδιές, γεύσεις, έθιμα και παραδόσεις που διατηρούνται επί χιλιάδες χρόνια, συνθέτουν την ινδική πόλη με την πανάρχαια ιστορία.

Το Βαρανάσι είναι η «Μέκκα των Ινδουστών» και βρίσκεται στην εύφορη κοιλάδα στις όχθες του Γάγγη, στο ινδικό κρατίδιο Ούταρ Πραντές. Είναι γνωστή και ως η «Πόλη των ναών», καθώς αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους Ινδουιστές, οι οποίοι συρρέουν εδώ για να βουτήξουν στον ιερό ποταμό.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το μνημείο της «Μητέρας Ινδίας», να ψωνίσει στις πολύχρωμες αγορές, να κάνει βόλτα στα γραφικά στενά δρομάκια με τα τρίκυκλα και να δει από κοντά την τελετή Aarti με τα εκατοντάδες «ντίουας» (λάμπες-κεριά) να επιπλέουν στον Γάγγη. Εδώ, θα ακούσετε κάθε μέρα τους ήχους από τους ναούς και θα δείτε δεκάδες χιλιάδες πιστούς να βουτούν στον Γάγγη για να «ξεπλύνουν» τις αμαρτίες τους.

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