Η πιο δύσκολη διαδρομή της μέχρι τώρα καριέρας του Γιάννη Κωνσταντέλια ξεκινά σήμερα από το Μόναχο. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ περνά την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, την οποία υπέστη στο πρώτο του παιχνίδι στη Bundesliga.

Μια βραδιά που άρχισε ιδανικά και εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη. Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο, σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως, αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας, βλέποντας τη χαρά του πρώτου του γκολ με τη νέα του ομάδα να επισκιάζεται από τον σοβαρό τραυματισμό.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με τον Έλληνα άσο να καλείται πλέον να αφήσει για αρκετούς μήνες στην άκρη το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην αποκατάστασή του.

Σήμερα, λοιπόν, γίνεται το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Η επέμβαση στο Μόναχο ανοίγει έναν μαραθώνιο, στον οποίο το ζητούμενο δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η σωστή επιστροφή.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ο Κωνσταντέλιας έχει κοντά του τους ανθρώπους που αποτελούν το πιο σταθερό του στήριγμα. Η σύζυγός του, Χριστίνα, και οι γονείς του, Βασίλης και Λένα, ταξίδεψαν στη Γερμανία προκειμένου να βρίσκονται δίπλα του τόσο την ημέρα της επέμβασης όσο και στο πρώτο διάστημα της μετεγχειρητικής περιόδου.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο μάνατζέρ του, Λεωνίδας Αθανασούλας, με τον Κωνσταντέλια να έχει γύρω του ένα στενό δίκτυο ανθρώπων που θα τον στηρίξει σε κάθε στάδιο της δύσκολης διαδικασίας.

Πρώτα στη Γερμανία, στη συνέχεια Θεσσαλονίκη

Οι πρώτες δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση θα τον βρουν στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχικό στάδιο, κατά το οποίο το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου και την πορεία της αποκατάστασης.

Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας του.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Η επιστροφή στο γνώριμο περιβάλλον της πόλης του, κοντά στην οικογένεια και στους ανθρώπους που βρίσκονται σταθερά δίπλα του, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η αποκατάσταση ενός τέτοιου τραυματισμού είναι μακρά και απαιτητική και η καθημερινότητα σε ένα οικείο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο.

Παράλληλα, η Ντόρτμουντ θα έχει συνεχή παρουσία στη διαδικασία. Άνθρωποι του ιατρικού της επιτελείου αναμένεται να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επιβλέποντας το πρόγραμμα αποθεραπείας και παρακολουθώντας στενά την εξέλιξή του.

Χωρίς βιασύνη για την επιστροφή

Ήδη στη Γερμανία έχουν αρχίσει οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαστεί ο Κωνσταντέλιας για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστημα περίπου πέντε έως έξι μηνών, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η αποκατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά και χωρίς επιπλοκές.

Στη Ντόρτμουντ, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στον ποδοσφαιριστή. Οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου γνωρίζουν πως ένας τραυματισμός αυτού του μεγέθους απαιτεί υπομονή και απόλυτη προσήλωση σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας.