Μία ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού με αξεσουάρ στη Μύκονο κατηγορεί έναν πολύ γνωστό κομμωτή για κλοπή πανάκριβων αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, η ίδια, όπως αναφέρει το MEGA, όταν έκανε καταγραφή στο κατάστημά της, είδε ότι έλειπαν δύο πράγματα: γυαλιά ηλίου αξίας πεντακοσίων ευρώ και ένα φυλαχτό σε σχήμα γάτας αξίας πεντακοσίων ευρώ και αυτό.

Μπήκε λοιπόν στις κάμερες και είδε μέσα από εκεί τον κομμωτή να πηγαίνει στο συγκεκριμένο ράφι και να αρπάζει τα συγκεκριμένα αντικείμενα, αντικείμενα και να τα βάζει στην τσέπη του.

Η ίδια λοιπόν, μόλις το είδε, ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία έχει καλέσει τον κομμωτή για να δώσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο συμβάν.

Για το περιστατικό δεν έχουν γίνει συλλήψεις ή προσαγωγές.