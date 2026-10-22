Στα εγκαίνια της έκθεσης «Antonakos Revisited» στη CITRONNE Gallery φωτογραφήθηκαν μαζί η Σάντρα Πρετεντέρη και η κόρη της, Ιόλη Πρετεντέρη. Η σύζυγος και η κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Οι δύο γυναίκες παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εικαστικού Στήβεν Αντωνάκου, ο οποίος έζησε από το 1926 έως το 2013. Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες του καλλιτέχνη από την περίοδο 1974 έως 2003.

Η κοινή φωτογραφία της Σάντρας και της Ιόλης Πρετεντέρη

Η Σάντρα Πρετεντέρη και η Ιόλη Πρετεντέρη στάθηκαν μαζί μπροστά στον φωτογραφικό φακό, χαμογελώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για την έξοδό της, η σύζυγος του Γιάννη Πρετεντέρη επέλεξε ένα σκούρο ψηλόμεσο παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια, το οποίο συνδύασε με γαλάζιο ριγέ πουκάμισο και μπλε σκούρο σακάκι με χρυσά κουμπιά. Είχε αφήσει τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, ενώ προτίμησε διακριτικό μακιγιάζ.

Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη

Η κόρη της, Ιόλη, εμφανίστηκε με σκούρο παντελόνι, λευκό τοπ και καφέ σακάκι. Συνδύασε τα ρούχα της με γκρι αθλητικά παπούτσια και πολύχρωμη τσάντα, ενώ από κοσμήματα επέλεξε ασημένια σκουλαρίκια.

Η έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Στήβεν Αντωνάκου

Η κοινή έξοδος μητέρας και κόρης πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Antonakos Revisited», την οποία παρουσιάζει η CITRONNE Gallery.

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Στήβεν Αντωνάκο (1926–2013), με αφορμή την εκατονταετηρίδα από τη γέννησή του, και συγκεντρώνει έργα που δημιουργήθηκαν σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών, από το 1974 έως το 2003.