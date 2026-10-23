Σαν σήμερα το 1970, στις 24 Οκτωβρίου, ο Χρήστος Παπανικολάου γράφει ιστορία στο στάδιο Καραϊσκάκη, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 5,49 μέτρα. Για πρώτη φορά, Έλληνας αθλητής του στίβου γίνεται κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πήχης είχε αρχικά τοποθετηθεί στα 5,47 μέτρα. Η επίσημη μέτρηση μετά το άλμα θα αποκαλύψει ότι ο Παπανικολάου είχε πηδήξει ακόμη ψηλότερα.

Ο 28χρονος τότε αθλητής του Παναθηναϊκού, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, είχε ήδη καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου. Το 1966 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, το 1968, είχε τερματίσει τέταρτος, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο από τον Ανατολικογερμανό Βόλφγκανγκ Νόρτβιγκ.

Ο ίδιος αθλητής ήταν εκείνος που, τον Σεπτέμβριο του 1970, είχε ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5,46 μέτρα. Μόλις 51 ημέρες αργότερα, ο Παπανικολάου ετοιμαζόταν να του πάρει το ρεκόρ.

Εκείνο το Σάββατο, περίπου 10.000 θεατές είχαν συγκεντρωθεί στο Καραϊσκάκη για τη διεθνή συνάντηση στίβου Αθήνας – Βελιγραδίου. Ο Παπανικολάου πέρασε τα 5 μέτρα και στη συνέχεια τα 5,20. Οι υπόλοιποι αθλητές είχαν ήδη ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους, με τον δεύτερο Παντελή Νικολαΐδη να έχει φτάσει στα 4,40 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ζήτησε να τοποθετηθεί ο πήχης στα 5,47 μέτρα. Το στάδιο σώπασε. Το ρολόι έδειχνε 17:49.

Ο Παπανικολάου πήρε φόρα, κάρφωσε το κοντάρι, εκτινάχθηκε και πέρασε πάνω από τον πήχη, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του. Οι εξέδρες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και θεατές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να τον αγκαλιάσουν.

Ακολούθησε όμως μια αναπάντεχη εξέλιξη. Οι κριτές μέτρησαν ξανά το ύψος και διαπίστωσαν ότι ο πήχης βρισκόταν στα 5,49 μέτρα. Ο φωτεινός πίνακας άλλαξε και το στάδιο πανηγύρισε για δεύτερη φορά. Η σύμπτωση ήταν αξιοσημείωτη: 5,49 μέτρα, στις 5:49 το απόγευμα.

Ο Παπανικολάου επιχείρησε στη συνέχεια να περάσει τα 5,54 μέτρα, χωρίς επιτυχία. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθανόταν, απάντησε, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου» που διασώζει το Αρχείο της ΕΡΤ: «Τούτο μόνο μπορώ να πω: Σήμερα είναι η μεγαλυτέρα ημέρα της ζωής μου».

Το παγκόσμιο ρεκόρ του διατηρήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 1972, όταν ο Σουηδός Κιελ Ίσακσον πήδηξε 5,51 μέτρα. Ως πανελλήνιο, όμως, άντεξε σχεδόν 22 χρόνια, μέχρι τις 21 Ιουνίου 1992, όταν ο Χρήστος Παλλάκης έφτασε τα 5,52 μέτρα.

Σήμερα, ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει την παράδοση του ελληνικού επί κοντώ σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στις 27 Αυγούστου 2026, στη Ζυρίχη, πέτυχε άλμα στα 6,20 μέτρα, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Πενήντα έξι χρόνια χωρίζουν τα δύο άλματα, αλλά το ρεκόρ του Παπανικολάου διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού: ήταν η πρώτη φορά που Έλληνας αθλητής του στίβου βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου με παγκόσμιο ρεκόρ.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1648: Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, που τερματίζει τον Τριακονταετή Πόλεμο και αναδιαμορφώνει την πολιτική ισορροπία στην Ευρώπη. Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελβετίας και ενισχύεται η αρχή της κρατικής κυριαρχίας.

1795: Ολοκληρώνεται ο Τρίτος Διαμελισμός της Πολωνίας, με τα εδάφη της να μοιράζονται μεταξύ Ρωσίας, Πρωσίας και Αυστρίας. Η Πολωνία εξαφανίζεται από τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μέχρι το 1918.

1857: Ιδρύεται στην Αγγλία η Sheffield F.C., το παλαιότερο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο. Η ιστορική ομάδα εξακολουθεί να αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

1926: Ο Χάρι Χουντίνι, ο θρυλικός μάγος και μετρ των αποδράσεων, πραγματοποιεί στο Ντιτρόιτ την τελευταία του παράσταση, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μία εβδομάδα αργότερα πεθαίνει από περιτονίτιδα.

1929: Η «Μαύρη Πέμπτη» στη Wall Street σηματοδοτεί την έναρξη του Μεγάλου Κραχ του 1929. Μαζικές πωλήσεις προκαλούν πανικό στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, προαναγγέλλοντας την οικονομική κρίση που θα οδηγήσει στη Μεγάλη Ύφεση.

1931: Ο διαβόητος γκάνγκστερ Αλ Καπόνε καταδικάζεται σε 11 χρόνια φυλάκισης για φοροδιαφυγή. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε στον υπόκοσμο του Σικάγου καταλήγει στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα.

1945: Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και ιδρύεται επίσημα ο ΟΗΕ, με στόχο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η 24η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ.

1960: Πολύνεκρη έκρηξη στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στη Σοβιετική Ένωση, κατά τις προετοιμασίες εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται στην τραγωδία του Νεντέλιν, την οποία οι σοβιετικές αρχές κρατούν μυστική για χρόνια.

1963: Η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γιώργο Σεφέρη. Ο σπουδαίος ποιητής γίνεται ο πρώτος Έλληνας νομπελίστας, για το λυρικό του έργο και τη βαθιά σύνδεσή του με τον ελληνικό πολιτισμό.

1970: Ο Χρήστος Παπανικολάου καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, με επίδοση 5,49 μέτρων στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ.

1990: Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεότι επιβεβαιώνει δημόσια την ύπαρξη της μυστικής επιχείρησης Gladio, ενός αντικομμουνιστικού παραστρατιωτικού δικτύου που είχε δημιουργηθεί στην Ιταλία κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η αποκάλυψη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις.

2003: Το υπερηχητικό Concorde πραγματοποιεί την τελευταία εμπορική πτήση του, από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. Έπειτα από 27 χρόνια υπηρεσίας, ολοκληρώνεται μια σημαντική εποχή στην ιστορία της επιβατικής αεροπορίας.

Γεννήσεις

1946 – Καίτη Χωματά, Ελληνίδα τραγουδίστρια και μία από τις σημαντικότερες φωνές του Νέου Κύματος. Γεννημένη στη Νάξο, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία τη δεκαετία του ’60 μέσα από τις μπουάτ της Πλάκας, όπου ξεχώρισε για τη γλυκύτητα και τη μελωδικότητα της φωνής της. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Σπανός και ο Μίμης Πλέσσας, ερμηνεύοντας τραγούδια που έμειναν κλασικά, όπως «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Κι αν σ’ αγαπώ δεν σ’ ορίζω» και «Θα διώξω τα σύννεφα». Η ερμηνεία της, γεμάτη ευαισθησία και ρομαντισμό, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και καθιέρωσε την Καίτη Χωματά ως σύμβολο του ελληνικού λυρισμού και της μελωδικής απλότητας.

1966 – Ρόμαν Αμπράμοβιτς (Roman Abramovich), Ρώσος επιχειρηματίας, επενδυτής και δισεκατομμυριούχος, γνωστός διεθνώς ως ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea. Γεννημένος στο Σάρατοφ της Ρωσίας, δραστηριοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στην ενέργεια και τη βιομηχανία, αποκτώντας τεράστια περιουσία κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2003 αγόρασε τη Chelsea, μεταμορφώνοντάς την σε παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη με πολλούς τίτλους στην Αγγλία και την Ευρώπη. Υπήρξε επίσης πολιτικός παράγοντας, υπηρετώντας ως κυβερνήτης της περιφέρειας Τσουκότκα. Παρά τις κυρώσεις που δέχθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει σύμβολο της μετασοβιετικής επιχειρηματικής ελίτ και καθοριστική φυσιογνωμία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

1970 – Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια και μία από τις μεγαλύτερες εκπροσώπους της σύγχρονης λαϊκής μουσικής. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε δημοσιογραφία πριν στραφεί στο τραγούδι, όπου καθιερώθηκε χάρη στη δυναμική και συναισθηματική φωνή της. Από το 1997, με το ομώνυμο ντεμπούτο της άλμπουμ, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως «Δίχως λόγο κι αφορμή», «Δε θ’ αφήσω την καρδιά μου», «Αν σ’ αγάπησα» και «Για μένα». Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Θάνος Παπαδέας και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις της χαρακτηρίζονται από ένταση, πάθος και αυθεντικότητα. Με σταθερή πορεία άνω των δύο δεκαετιών, παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

1985 – Γουέιν Ρούνεϊ (Wayne Rooney), Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής, θεωρούμενος ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Γεννημένος στο Λίβερπουλ, έκανε το ντεμπούτο του μόλις στα 16 του με την Έβερτον, προτού μεταγραφεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου έγραψε ιστορία. Με περισσότερα από 250 γκολ, είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από τους κορυφαίους στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Αγγλίας σημείωσε 53 γκολ, ρεκόρ που κράτησε για χρόνια. Διακρίθηκε για το πάθος, τη δύναμη και την ευφυΐα στο παιχνίδι, ενώ μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα ακολούθησε προπονητική καριέρα.

1986 – Drake (Όμπρεϊ Ντρέικ Γκράχαμ / Aubrey Drake Graham), Καναδός ράπερ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρώην ηθοποιός, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης hip-hop και R&B σκηνής. Γεννημένος στο Τορόντο, έγινε αρχικά γνωστός από τη σειρά Degrassi: The Next Generation πριν στραφεί στη μουσική. Με άλμπουμ όπως «Take Care», «Views» και «Scorpion», κατέκτησε τα charts παγκοσμίως, συνδυάζοντας ραπ, μελωδία και προσωπική εξομολόγηση. Έχει κερδίσει πολλαπλά Grammy και κρατά δεκάδες ρεκόρ στο Billboard, ενώ θεωρείται πρωτοπόρος του λεγόμενου «emotional rap».

Θάνατοι

1922 – Ανδρέας Καρκαβίτσας, Έλληνας συγγραφέας και στρατιωτικός γιατρός, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηθογραφίας και του ρεαλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. Γεννημένος στο Λεχαινό Ηλείας το 1865, συνέδεσε το έργο του με τη ζωή του λαού και τα ήθη της ελληνικής υπαίθρου, αποτυπώνοντάς τα με γλωσσικό πλούτο και κοινωνική ευαισθησία. Το αριστούργημά του, «Ο Ζητιάνος» (1897), αποτελεί συγκλονιστική τοιχογραφία της φτώχειας και της εκμετάλλευσης, ενώ διηγήματα όπως «Λόγια της Πλώρης» ανέδειξαν τη ναυτική ψυχή του Έλληνα.

1957 – Κριστιάν Ντιόρ (Christian Dior), Γάλλος σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής του ομώνυμου οίκου, από τους πιο επιδραστικούς couturiers του 20ού αιώνα. Γεννημένος στη Νορμανδία το 1905, ανανέωσε τη μεταπολεμική μόδα το 1947 με το περίφημο «New Look», που τόνιζε τη θηλυκότητα με εφαρμοσμένες μέσες και πλούσιες φούστες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην υψηλή ραπτική. Ο οίκος Dior έγινε συνώνυμο της κομψότητας, της πολυτέλειας και της γαλλικής αισθητικής, επηρεάζοντας βαθιά την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Ο Ντιόρ άφησε ανεξίτηλο στίγμα, διαμορφώνοντας την έννοια της σύγχρονης θηλυκότητας και ανοίγοντας τον δρόμο για σχεδιαστές-θρύλους που τον διαδέχθηκαν.

2005 – Ρόζα Παρκς (Rosa Parks), Αμερικανίδα ακτιβίστρια και σύμβολο του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένη το 1913 στην Αλαμπάμα, έγινε ιστορική μορφή όταν το 1955 αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκό επιβάτη σε λεωφορείο στο Μοντγκόμερι, πράξη που οδήγησε στο μαζικό μποϊκοτάζ των λεωφορείων και αποτέλεσε αφετηρία του κινήματος κατά των φυλετικών διακρίσεων. Η γενναιότητά της ενέπνευσε ηγέτες όπως τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και άλλαξε τον ρου της αμερικανικής Ιστορίας. Έμεινε γνωστή ως «η μητέρα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα», σύμβολο ισότητας, αξιοπρέπειας και ειρηνικής αντίστασης.

2010 – Καίτη Χωματά, Ελληνίδα τραγουδίστρια και μία από τις σημαντικότερες φωνές του Νέου Κύματος. Γεννημένη στη Νάξο, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία τη δεκαετία του ’60 μέσα από τις μπουάτ της Πλάκας, όπου ξεχώρισε για τη γλυκύτητα και τη μελωδικότητα της φωνής της. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Σπανός και ο Μίμης Πλέσσας, ερμηνεύοντας τραγούδια που έμειναν κλασικά, όπως «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Κι αν σ’ αγαπώ δεν σ’ ορίζω» και «Θα διώξω τα σύννεφα». Η ερμηνεία της, γεμάτη ευαισθησία και ρομαντισμό, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και καθιέρωσε την Καίτη Χωματά ως σύμβολο του ελληνικού λυρισμού και της μελωδικής απλότητας.

2021 – Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ (James Michael Tyler), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός παγκοσμίως για τον ρόλο του Γκάνθερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Friends». Γεννημένος το 1962 στο Μισισίπι, ο Τάιλερ έγινε αγαπητή φιγούρα της ποπ κουλτούρας ως ο μπαρίστα του Central Perk, ερωτευμένος με τη Ρέιτσελ, χαρακτήρας που εξελίχθηκε από δευτερεύον ρόλο σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σειράς.

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