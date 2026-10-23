Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε πως ξεκινάει η διαδικασία της προαγοράς των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας), στο Stadio Giuseppe Sinigaglia, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League..

Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 35€.

Διαδικασία Πώλησης

Κατά την αγορά του εισιτηρίου, κάθε φίλαθλος θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του με λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως αναγράφεται στο έγγραφο ταυτοποίησης που θα έχει μαζί του, καθώς και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Εφιστούμε την προσοχή όλων στην ορθή συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, καθώς, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ταυτοποίηση των εισιτηρίων με τους φιλάθλους που θα εισέλθουν στο γήπεδο, όπως ακριβώς συνέβη και στην περσινή αναμέτρηση με τη Fiorentina.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα (έως 26/10 και ώρα 12:00)

Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί ατομικά, μέσω διαδικτύου, εισιτήρια και για τους δύο προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk και τη Manchester City.

Οι εν λόγω φίλαθλοι έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία αγοράς. Παρακαλούμε να ελέγξετε έγκαιρα την αλληλογραφία σας και σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχει λάβει το σχετικό email, παρακαλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το Τμήμα Εισιτηρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 26/10 και ώρα 16:00)

Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο τμήμα της γηπεδούχου ομάδας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ».