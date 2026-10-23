Διώροφο τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε πάγκο με σουβενίρ κοντά στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στο κέντρο του Λονδίνου, το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία.

Το λεωφορείο της εταιρείας Golden Tours, που πραγματοποιεί τουριστικές περιηγήσεις στην πόλη, συγκρούστηκε με τον πάγκο υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Πυροσβεστική του Λονδίνου δέχθηκε κλήση στις 12:32, τοπική ώρα, για τροχαίο στη Spring Gardens, στην περιοχή Τσάρινγκ Κρος. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία μονάδα διάσωσης.

An open-top Golden Tours sightseeing bus has crashed into a tourist souvenir stand near Trafalgar Square (Spring Gardens) today around 12:30 PM. The impact knocked down a lamppost and pushed the stand into a parked Land Rover, scattering memorabilia across the pavement. The Metropolitan Police have confirmed it is a damage-only collision, and thankfully no injuries have been reported. Emergency services cleared the scene earlier this afternoon. #London #TrafalgarSquare #LondonNews — Cityintel (@Cityintel1) October 22, 2026

Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, ο πάγκος εμφανίζεται με μέρος της κατασκευής του κατεστραμμένο και αναμνηστικά αντικείμενα σκορπισμένα στο έδαφος. Καταγράφηκε επίσης η απομάκρυνση του λεωφορείου με όχημα οδικής βοήθειας.

Περαστικός, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο επιστρέφοντας από τη δουλειά του, ανέφερε ότι οι αρχές εκείνη την ώρα τοποθετούσαν κορδέλα αποκλεισμού. Όταν πλησίασε, δεν είδε κανέναν μέσα στο λεωφορείο και διαπίστωσε την έκταση των ζημιών.

At Trafalgar Square in London a Golden Tours bus at 12.32 crashed into a souvenir shop and a 4×4 Land Rover. No injuries were reported. https://t.co/YyyO7fbc0C — David Atherton (@daveatherton) October 23, 2026

«Το λεωφορείο είχε βρεθεί αρκετά έξω από τον δρόμο, ήταν κάτι αναπάντεχο. Αρχικά αναρωτήθηκα πώς θα περάσω για να επιστρέψω στο σπίτι. Μόνο όταν πλησίασα κατάλαβα ότι ήταν χειρότερα απ’ ό,τι νόμιζα», περιέγραψε.

Η Golden Tours ανακοίνωσε ότι διερευνά τις συνθήκες της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού και του κοινού αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Trafalgar Square Serious incident involving a tourist bus #AnotherBusCrash https://t.co/850hbDjTsK — London Traffic Watch (@LondonTrafficW1) October 22, 2026