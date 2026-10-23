Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νικαίας, Βαγγέλης Τσάπας, αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Ο επιχειρηματίας παρενέβη στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να καταθέσει στις Αρχές, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο Τσάπας, ο οποίος έγινε γνωστός και από την ενασχόλησή του με τα κρυπτονομίσματα, υποστήριξε ότι όσα κατέθεσε στον εισαγγελέα ανταποκρίνονται, κατά την κρίση του, στην αλήθεια. Όπως ανέφερε, αφορμή για να μιλήσει δημόσια αποτέλεσαν όσα έφτασαν στα αυτιά του σχετικά με την υπόθεση, αλλά και όσα, όπως είπε, τον ενόχλησαν σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούσαν το πρόσωπό του.

«Ό,τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του να εμφανιστεί δημόσια συνοδεύεται από το ενδεχόμενο να δεχθεί εκ νέου επικρίσεις.

«Δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον» λέει ο Βαγγέλης Τσάπας

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής παρέμβασής του, ο πρώην παράγοντας του μπάσκετ υποστήριξε ότι δεν επιδιώκει να εξυπηρετήσει συμφέροντα και ότι θέλει να αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη του παρελθόντος.

«Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, τον αδικούν, ενώ αναφέρθηκε και στην παλαιότερη υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα, ζητώντας να αποκατασταθεί η εικόνα του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι γνώριζε πως η δημόσια τοποθέτησή του θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αντιδράσεις, ωστόσο αποφάσισε να μιλήσει, αναλαμβάνοντας, όπως είπε, το κόστος της επιλογής του.

Τι είπε για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη σχέση τους

Ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρούσε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, σημειώνοντας ότι η προσωπική τους επαφή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όπως είπε, γνωρίζει τον Λιόλιο από το 2014, ενώ τον επιχειρηματία Μαυραγάνη από το 2018, όταν οι δρόμοι τους συναντήθηκαν την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν στον Φάρο.

«Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν αισθάνεται μίσος ή διάθεση εκδίκησης απέναντι σε κανέναν.

Στη συνέχεια, διερωτήθηκε γιατί, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί για μήνυση που φέρεται να είχε κατατεθεί σε βάρος του από το 2022. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε με τον Λιόλιο στο αεροδρόμιο της Γενεύης, παρουσία των Νίκου Ζήση και Σβερκούνη, με αφορμή αγώνα της FIBA.

Ο Τσάπας ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν υποστηρίζει σήμερα κάποια συγκεκριμένη ομάδα, ενώ αποκάλυψε ότι στις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ είχε συνταχθεί με την πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα.

Η αναφορά στα περιστατικά που τον οδήγησαν να μιλήσει

Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού υποστήριξε ότι βρίσκεται στον χώρο του αθλητισμού από το 2004 και ότι η εμπειρία του από το ελληνικό μπάσκετ τον οδήγησε να καταθέσει όσα, όπως λέει, γνώριζε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα αφορά γεγονότα που ανάγονται στο 2016, ενώ τόνισε ότι όσα είχε να καταθέσει τα έχει ήδη μεταφέρει στον εισαγγελέα.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένο αγώνα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας και του Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, είπε ότι όσα συνέβησαν και όσα ακολούθησαν αποτέλεσαν αφορμή για να τοποθετηθεί δημόσια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αντιδράσεις που, όπως υποστήριξε, προκάλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

«Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα είναι λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου», δήλωσε.

Οι αναφορές του αποτελούν τις προσωπικές του τοποθετήσεις στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ η αξιολόγηση των καταγγελιών και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Τσάπας

Ο Βαγγέλης Τσάπας είναι επιχειρηματίας που έγινε ευρύτερα γνωστός στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μέσα από τη διοικητική του παρουσία στον Φάρο Κερατσινίου και τον Ιωνικό Νικαίας.

Με τον Φάρο Κερατσινίου συνέδεσε το όνομά του με μια πορεία από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016. Στη συνέχεια, είχε σημαντική παρουσία στον Ιωνικό, με την ομάδα της Νίκαιας να επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έπειτα από 32 χρόνια.

Το όνομά του συνδέθηκε, παράλληλα, με τον χώρο των κρυπτονομισμάτων και το Hellenic Coin (HNC), ένα ψηφιακό νόμισμα που παρουσιάστηκε ως ελληνικό επιχειρηματικό εγχείρημα.

Το HNC Coin σημείωσε σημαντική άνοδο κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης της αγοράς κρυπτονομισμάτων, πριν ακολουθήσει μεγάλη πτώση της τιμής του το 2021. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε χρονικά με δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες και την απουσία του επιχειρηματία από τη δημόσια παρουσία για ένα διάστημα.

Σε μεταγενέστερες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι έπεσε θύμα εκβιασμών εξαιτίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.

Η νέα δημόσια παρέμβασή του επαναφέρει το όνομά του στο προσκήνιο, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες σχετικά με αγώνες του ελληνικού μπάσκετ.