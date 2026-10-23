Σαφές μήνυμα υπέρ της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Βριλήσσια, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να αντιμετωπίζει τις διαδοχικές κρίσεις, χωρίς να αναγκάζεται να προχωρά σε συμβιβασμούς με άλλα κόμματα.

«Για αυτό η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση άκουσε τις ανησυχίες των γονέων και των οικογενειών και αποφάσισε να παρέμβει νομοθετικά, στέλνοντας μήνυμα στις μεγάλες πλατφόρμες ότι δεν μπορούν να αποκομίζουν κέρδη εις βάρος των παιδιών.

«Είναι τόσο το μένος κατά του Μητσοτάκη που δεν μπόρεσαν να έρθουν σε μια εθνική συνεννόηση για το καλό των παιδιών μας», είπε, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο ζήτημα για να υπογραμμίσει την ανάγκη αυτοδύναμης διακυβέρνησης.

«Να διαχειριζόμαστε κρίσεις χωρίς παζάρια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων και των διεθνών προκλήσεων, σημειώνοντας ότι η πρώτη υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες των τελευταίων 7,5 ετών, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις και ότι σε αυτό το περιβάλλον η εμπειρία στη διακυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Για σκεφτείτε να έπρεπε να διαχειριστούμε κρίσεις και να ερχόμαστε σε παζάρια με άλλα κόμματα, εκπτώσεις», ανέφερε, επιμένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, κατά την άποψή του, η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις.

Παράλληλα, σχολίασε τις διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις ειρηνικές κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Ελλάδα. Όπως είπε, η χώρα δεν επέστρεψε στις εικόνες της περιόδου 2012-2015 και «το συμβόλαιο που υπογράφουμε είναι να μην ξαναγυρίσουμε πίσω».

Ακρίβεια και προϋπολογισμός

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος εξαιτίας της εισαγόμενης ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιτρέπει τη λήψη μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

«Δεν θα υποκύψουμε στον πειρασμό μιας μακράς προεκλογικής περιόδου να δώσουμε χρήματα που δεν έχουμε», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να κινούνται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Οι αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στην κατάσταση της χώρας το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη διακυβέρνηση.

«Τσίπρας προσπαθούσε να μας πείσει ότι παρέδωσε καλύτερη Ελλάδα το 2019, με ανεργία, με νησιά που βούλιαζαν από μετανάστες. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υπεραμύνθηκε της πολιτικής της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

«Το διαβατήριο της αξιοπιστίας το έχουμε ήδη σφραγίσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη δουλειά της με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στους νέους, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί θαύματα, αλλά εξακολουθεί να έχει την ίδια διάθεση να προχωρήσει τη χώρα μπροστά.