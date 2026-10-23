Απόλυτα ικανοποιημένος είναι μέχρι τώρα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ από τους ποδοσφαιριστές του και από τις έξι συνεχόμενες νίκες στην ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε στην Magenta Sport για τα μέχρι τώρα αποτελέσματά και τον αγώνα με την Καλαμάτα που ακολουθεί.

Παράλληλα εξέφρασε και το μοναδικό του παράπονο, το οποίο είναι πως οι παίκτες του σε κάποια παιχνίδια θα έπρεπε να πετύχουν περισσότερα γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

«Το κλίμα στην ομάδα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικό. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για αυτές τις έξι συνεχόμενες νίκες που έχουμε πετύχει. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε rotation.

Όσοι βρίσκονται εδώ θέλουν να βοηθήσουν και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ξεκουράζουμε παίκτες και να έχουμε φρεσκάδα στα παιχνίδια μας. Έτσι θα συνεχίσουμε, οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, μας δίνουν ηρεμία και καλό κλίμα και συνεχίζει με το παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως όλοι θέλουν να προσφέρουν και όλοι συνεργάζονται καλά στο παιχνίδι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που ξεκινούν τα παιχνίδια ή για αυτούς που μπαίνουν σαν αλλαγή. Μιλάω για όλη την ομάδα, όλους όσοι προπονούνται καθημερινά στον Ρέντη.

Αυτό μας δίνει και την ηρεμία να κάνουμε και πολλές αλλαγές και να διατηρούμε την ενέργεια στο επίπεδο που θέλουμε. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ποδοσφαιριστές για την καλή δουλειά που κάνουν και την διάθεση που δείχνουν είτε αγωνίζονται είτε όχι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την συνεργασία και από την απόδοση τους.

Αν έχω ένα παράπονο αυτό είναι πως θα έπρεπε σε κάποια παιχνίδια να έχουμε σκοράρει περισσότερο. Δημιουργούμε περισσότερο από τα γκολ που πετυχαίνουμε και θα ήθελα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ώστε να μπορέσουμε να ζούμε κάποια παιχνίδια λίγο πιο ήρεμοι.

Ξέρουμε πως κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος. Τώρα θα παίξουμε με την Καλαμάτα που βρίσκεται σε καλή στιγμή. Κι εμείς όμως βρισκόμαστε σε καλή στιγμή και θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε.

Θα ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, θα αποκατασταθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε τους παίκτες που βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να δείξουμε όλα τα καλά μας στοιχεία για να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Εξάλλου γνωρίζω πως κανένα παιχνίδι στην Ελλάδα δεν θα είναι εύκολο».