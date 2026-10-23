Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι για τον εντοπισμό ενός ύποπτου σάκου πάνω σε παγκάκι, κινητοποιώντας αμέσως τις αστυνομικές αρχές.



Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο.



Για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νηρηίδων, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου.