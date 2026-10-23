Μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν ακριβώς την ίδια LDL χοληστερόλη, αλλά ο ένας να κινδυνεύει πολύ περισσότερο από έμφραγμα ή εγκεφαλικό; Και μπορεί μια τιμή που εμφανίζεται ως «φυσιολογική» στις εξετάσεις να μην είναι τελικά ασφαλής;

Ο καθηγητής Θεραπευτικής και Καρδιολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κίμων Σταματελόπουλος, δίνει απαντήσεις στη Μάριον Κοντογιάννη και στο vidcast υγείας του newsbeast «Από το Α ως το Ω3», εξηγώντας γιατί η χοληστερόλη δεν αξιολογείται ανεξάρτητα από τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η LDL;

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις της συζήτησης αφορά τον φόβο της υπερβολικά χαμηλής LDL. Τι συμβαίνει όταν φτάνει στα 30 ή ακόμη και στα 20 mg/dL; Μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη ή να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού;

Ο καθηγητής εξηγεί τι δείχνουν οι νεότερες μελέτες, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και γιατί δεν πρέπει να διακόπτουμε μόνοι μας μια θεραπεία επειδή η LDL έπεσε πολύ χαμηλά.

Ο κίνδυνος που δεν φαίνεται στις συνηθισμένες εξετάσεις

Η συζήτηση στρέφεται και στη λιποπρωτεΐνη(a), έναν σε μεγάλο βαθμό κληρονομικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, που μπορεί να παραμένει άγνωστος ακόμη και σε ανθρώπους με ικανοποιητικές τιμές χοληστερόλης.

Παράλληλα, ο καθηγητής αναλύει τους φόβους γύρω από τις στατίνες, τις πραγματικές ανεπιθύμητες ενέργειες και το φαινόμενο nocebo, που μπορεί να επηρεάζει την αντίληψη των συμπτωμάτων.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι η αθηροσκλήρωση μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά για χρόνια, χωρίς ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πότε, λοιπόν, μια «καλή» εξέταση δεν αρκεί για να μας καθησυχάσει; Και τι μπορούμε να κάνουμε πριν το πρώτο καρδιαγγειακό επεισόδιο γίνει η πρώτη προειδοποίηση;