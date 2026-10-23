Τη βαθιά ανησυχία της για τη φονική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας, εκφράζει η Ελλάδα, με το υπουργείο Εξωτερικών να επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού, ενώ άλλα τρία μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη φονική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας».

🇬🇷🇷🇴 Greece expresses deep concern over the lethal attack on a civilian vessel in the Black Sea, off Romania’s coast. @MAERomania @DanNeculaescu https://t.co/hYN1bEcr8A — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2026

Το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών για τον νεκρό ναυτικό και τους αγνοούμενους

Το ΥΠΕΞ εκφράζει τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και την ανησυχία του για την τύχη των τριών αγνοούμενων μελών του πληρώματος.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και με τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Παράλληλα, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των ναυτικών πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστές».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η ελληνική αντίδραση επικεντρώνεται τόσο στις ανθρώπινες απώλειες όσο και στην ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται η ταυτότητα του πλοίου, η εθνικότητα των ναυτικών ή οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση.