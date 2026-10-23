Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής, για το οποίο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους.