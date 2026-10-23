Μπορεί στη μόδα να αναζητά διαρκώς νέες ιδέες, στο τραπέζι της όμως η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να προτιμά τη σταθερότητα. Τόση, μάλιστα, που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει περιγράψει με χιούμορ τη σύζυγό του ως έναν άνθρωπο που τρώει σχεδόν πάντα το ίδιο φαγητό.

Ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό: αυτό είναι το πιάτο που, σύμφωνα με τον πρώην ποδοσφαιριστή, δύσκολα αποχωρίζεται η σχεδιάστρια.

«Δυστυχώς, είμαι παντρεμένος με κάποια που τρώει το ίδιο πράγμα εδώ και 25 χρόνια», είχε πει το 2022, μιλώντας στο podcast «River Cafe Table 4». «Από τότε που γνώρισα τη Βικτόρια, τρώει μόνο ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό. Πολύ σπάνια ξεφεύγει από αυτό».

«Με έκανες να ακούγομαι βαρετή!»

Η Βικτόρια δεν άφησε την περιγραφή του ασχολίαστη. Σε συνέντευξή της στη Vogue Australia, απάντησε με χιούμορ: «Με έκανε να ακούγομαι τόσο βαρετή! Αυτό που εννοούσε είναι ότι δεν έχει γνωρίσει κανέναν πιο πειθαρχημένο στον τρόπο που τρώει».

Η ίδια περιέγραψε μια διατροφή που περιλαμβάνει ψάρι, αβοκάντο και ξηρούς καρπούς, εξηγώντας ότι προσεγγίζει με μεγάλη ένταση όσα αποφασίζει να κάνει.

«Είμαι αρκετά ακραία σε οτιδήποτε κάνω, είτε πρόκειται για το φαγητό, είτε για τη γυμναστική, είτε για το αν πίνω ή δεν πίνω», είχε δηλώσει.

Ακόμη και το φαγητό που επιλέγει για παρηγοριά είναι ιδιαίτερα απλό: μια φέτα φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με αλάτι.

Η πρωινή ρουτίνα και οι μικρές απολαύσεις

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Βικτόρια είχε περιγράψει και το ξεκίνημα της ημέρας της: μηλόξιδο, ζεστό νερό με λεμόνι και καφέδες, πριν από την πρωινή προπόνηση.

Τότε εξηγούσε ότι συνήθιζε να ξυπνά περίπου στις έξι, ώστε να γυμναστεί πριν ετοιμάσει το πρωινό των παιδιών και ξεκινήσουν οι οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η αυστηρή οργάνωση, πάντως, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τις δικές της απολαύσεις. Έχει μιλήσει για την προτίμησή της στο κόκκινο κρασί, αλλά και στην τεκίλα, ενώ έχει αναφέρει ότι περιόρισε τα φρούτα επειδή της προκαλούσαν φούσκωμα.

Το βράδυ που έμεινε αξέχαστο στον Ντέιβιντ

Από όλες τις κοινές τους στιγμές στο τραπέζι, ο Ντέιβιντ ξεχώρισε στο podcast μία: όταν η Βικτόρια ήταν έγκυος στην κόρη τους, Χάρπερ, και δοκίμασε από το δικό του φαγητό.

Για εκείνον, αυτή η μικρή αλλαγή στη συνήθειά της ήταν αρκετή για να κάνει τη βραδιά ξεχωριστή.

«Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου βράδια», είχε πει γελώντας. «Δεν θυμάμαι τι ήταν το φαγητό, αλλά ξέρω ότι δεν το έχει ξαναφάει από τότε!»