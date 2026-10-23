Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ παράλληλα προανήγγειλε ότι η Ουάσινγκτον θα στρέψει στη συνέχεια την προσοχή της στην Κούβα.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησής του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο του στρατιωτικού σχεδιασμού των ΗΠΑ.

«Θα ασχοληθούμε με την Κούβα μετά το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πραγματοποιήσουν ακόμη μία στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο ή ποιοι θα ήταν οι στόχοι της.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Κούβα, την οποία παρουσίασε ως επόμενο ζήτημα με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί η αμερικανική κυβέρνηση.

«Θα ασχοληθούμε με την Κούβα μετά το Ιράν (…) και στη συνέχεια θα στείλουμε τον Μάρκο Ρούμπιο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα αναλάβει να ολοκληρώσει μια συμφωνία που αφορά την Κούβα.

Δεν έδωσε, πάντως, περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ενδεχόμενης συμφωνίας, το χρονοδιάγραμμα ή τις προϋποθέσεις για την επίτευξή της.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διπλωματικών συζητήσεων.

Παρά την αναφορά του σε πιθανή νέα επιχείρηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένη στρατιωτική απόφαση, αφήνοντας ανοιχτά τόσο το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης κατά της Τεχεράνης όσο και τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον απέναντι στην Αβάνα.