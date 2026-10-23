Την έντονη αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας προκαλεί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, με τη Λευκωσία να καταγγέλλει ότι η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλει μια «τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα» στην Ανατολική Μεσόγειο, εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών.

Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, εκφράζει «σοβαρές ανησυχίες για τα κίνητρα πίσω από αυτή την κίνηση και τα συμφέροντα που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει».

Η κυπριακή πλευρά εστιάζει ιδιαίτερα στη χρονική στιγμή της απόφασης της 20ής Οκτωβρίου, ενώ επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα τρίτων κρατών.

«Η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις συνθήκες στη Λιβύη»

Στην επιστολή της, η Μαρία Μιχαήλ υπογραμμίζει ότι «η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης δεν πρέπει να υποτάσσονται στις γεωπολιτικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες τρίτων κρατών».

Η Λευκωσία κατηγορεί την Τουρκία ότι αξιοποιεί την πολιτική και θεσμική κατάσταση στη Λιβύη προκειμένου να προωθήσει θαλάσσιες διεκδικήσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτηρίζει παράνομες.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Άγκυρα επιδιώκει «να επιβάλει μια τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η Κύπρος εκτιμά ότι τέτοιες ενέργειες αντανακλούν «μια σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα».

Στο επίκεντρο τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της θαλάσσιας οριοθέτησης και στα δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο επιχειρεί να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ δύο κρατών που «δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές».

Κατά τη Λευκωσία, με τον τρόπο αυτό κατασκευάζεται «ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο σύνορο», ενώ παραγνωρίζονται η παρουσία και τα δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών νησιών.

Η κυπριακή επιστολή επικαλείται ειδικότερα το άρθρο 121, παράγραφος 2, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο προβλέπει δικαιώματα των νησιών σε χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Όπως επισημαίνει η Μόνιμη Αντιπρόσωπος, η συγκεκριμένη διάταξη αντανακλά εθιμικό διεθνές δίκαιο και, σύμφωνα με την κυπριακή θέση, δεσμεύει ακόμη και κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση.

«Το μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτους»

Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, τόσο ως προς τους κανόνες σύναψης διεθνών συνθηκών όσο και ως προς το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη Λευκωσία, «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτους», ούτε μπορεί να περιορίσει ή να επηρεάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κράτους στις θαλάσσιες ζώνες του.

Η πρέσβης τονίζει ότι οι συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να συνάπτονται μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, με καλή πίστη και σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου και τη σχετική διεθνή νομολογία.