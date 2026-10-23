Την πρόθεση της Ουγγαρίας να ενισχύσει την αξιοπιστία της ως εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ύστερα από τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Η ομιλία που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της εθνικής γιορτής για την 70ή επέτειο της εξέγερσης κατά των Σοβιετικών του 1956, η οποία συνετρίβη βίαια από τα άρματα της Μόσχας, ήταν τελείως αντίθετη με εκείνες του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Ο προσκείμενος στο Κρεμλίνο επωφελείτο τακτικά από αυτή την επέτειο για να επιτίθεται στις Βρυξέλλες και να συγκρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σοβιετική Ένωση.

«Η Ουγγαρία δεν είναι μια ‘χώρα-πορθμείο’, δεν μπορεί να παρεκκλίνει επ’αόριστον μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το 1956, ο ουγγρικός λαός έκανε μια σαφή επιλογή: ανήκουμε σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη», δήλωσε ο Πίτερ Μάγιαρ ενώπιον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο όπου κυμάτιζε μια θάλασσα από σημαίες της χώρας.

«Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι, ικανοί να καθόμαστε στο κοινό τραπέζι με ψηλά το κεφάλι, και όχι καιροσκόποι που απομονώνονται με εκβιασμό και ακολουθούν χωριστό δρόμο», πρόσθεσε ο συντηρητικός ευρωπαϊστής.

Για τους επετειακούς εορτασμούς, η Ουγγαρία υποδέχτηκε ιθύνοντες της ΕΕ, πρωθυπουργούς και άλλους ξένους επισήμους που ταξίδεψαν από 40 και πλέον χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια επίσημης συνεδρίασης του κοινοβουλίου, την οποία μποϊκόταρε η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

«Η Ουγγαρία δεν γύρισε ποτέ την πλάτη στην ΕΕ, η κυβέρνησή μας το έκανε. Επιτέλους ξαναβρήκαμε τη χώρα μας», δήλωσε ο Αττίλα Ρόθι, ένας 56χρονος έμπορος.

Η Βερόνικα, μια 68χρονη συνταξιούχος, δήλωσε ότι η Ουγγαρία ανήκει «σε αυτό τον χώρο». «Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη θέση μας στους κόλπους αυτής της κοινότητας, παρότι αυτό εμπλέκει και τη διατύπωση επικρίσεων. Και νομίζω ότι ο Μάγιαρ κάνει ακριβώς αυτό», τόνισε, επικαλούμενη ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και τη μεταναστευτική πολιτική, δύο φάκελοι για τους οποίους ο Πίτερ Μάγιαρ, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Μάιο, υιοθέτησε την ίδια σταθερή θέση με τον προκάτοχό του. «Αλλά ας μείνουμε εποικοδομητικοί, όχι εχθρικοί», πρόσθεσε.