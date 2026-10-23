Η πριγκίπισσα Λεονόρ φόρεσε για πρώτη φορά δημόσια ένα ζευγάρι σκουλαρίκια της βασίλισσας Σοφίας που μέχρι σήμερα δεν είχε φορέσει άλλο μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιλογή έγινε στα Βραβεία Πριγκίπισσας της Αστούριας, στο Οβιέδο, όπου η διάδοχος του ισπανικού θρόνου εμφανίστηκε μαζί με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια, τη γιαγιά της και την αδελφή της, Σοφία.

Τα κρεμαστά κοσμήματα συνδυάζουν ρουμπίνια κομμένα σε cabochon με διαμαντένιο περίγραμμα και ανήκουν στην προσωπική συλλογή της πρώην βασίλισσας και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν τα είχε φορέσει μέχρι σήμερα, ούτε οι ινφάντες Κριστίνα και Έλενα.

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Η βασίλισσα Σοφία έχει δανείσει κατά καιρούς προσωπικά της κοσμήματα στις κόρες της ή στη βασίλισσα Λετίθια. Τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια, ωστόσο, δεν είχαν εμφανιστεί μέχρι τώρα σε δημόσια εμφάνιση άλλου μέλους της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Δεν αποτελούν μέρος του περίφημου σετ Niarchos, το οποίο είχε χαρίσει ο Σταύρος Νιάρχος στη Σοφία για τον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος το 1962, αν και εκείνη συχνά τα συνδυάζει με τα κοσμήματα του σετ.

Το φόρεμα της Λεονόρ με έμπνευση από τη δεκαετία του 1950

Για την τελετή στο Teatro Campoamor, η Λεονόρ επέλεξε δημιουργία του οίκου Hannibal Laguna σε δαμασκηνί, μελιτζανί απόχρωση. Το φόρεμα είχε bateau ντεκολτέ, κοντά μανίκια, εφαρμοστό μπούστο και midi φούστα σε γραμμή Α, παραπέμποντας στη γυναικεία μόδα της δεκαετίας του 1950.

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Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα slingback παπούτσια Carolina Herrera με λαμπερές λεπτομέρειες και clutch σε παρόμοια απόχρωση με το φόρεμα. Τα μαλλιά της ήταν μισά πιασμένα, ώστε να παραμένουν ορατά τα σκουλαρίκια, ενώ στο μακιγιάζ ακολούθησε την τάση no blush, με περιορισμένη χρήση ρουζ.