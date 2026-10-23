Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στο Γουλβερχάμπτον της Βρετανίας, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πρόσοψη ενός σούπερ μάρκετ και κατέληξε στο εσωτερικό του, προκαλώντας τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας μεταξύ 30 και 39 ετών και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ανθρώπων.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα, στην περιοχή Φίντσφιλντ Χιλ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του δυστυχήματος, παρά την επέμβαση των διασωστών. Παράλληλα, αρκετά ακόμη άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα – Στο νοσοκομείο και η οδηγός

Νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι χρειάστηκαν τη συνδρομή των πληρωμάτων ασθενοφόρων, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που έχασε τη ζωή του.

Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τέσσερις άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι αυτό προκάλεσε το δυστύχημα.

Τέσσερα πυροσβεστικά πληρώματα στο σημείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Δυτικών Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε στις 17:51 και έστειλε τέσσερα πληρώματα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Δύο από αυτά εξακολουθούσαν να επιχειρούν στην περιοχή μέχρι τουλάχιστον τις 20:05, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τις οδούς Finchfield Road West και Finchfield Hill, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και την έρευνα.

Οι αρχές ενημέρωσαν τους οδηγούς ότι οι δρόμοι θα παρέμεναν κλειστοί για αρκετή ώρα, συστήνοντας τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, ενώ το όχημα φαίνεται να έχει καταλήξει ανάμεσα σε εμπορεύματα και κατεστραμμένα ράφια.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο θάνατος του άνδρα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

«Ο θάνατος του άνδρα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο για να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στις έρευνές τους», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί τους.