Διαδικτυακή συνάντηση με τους διαιτητές και τους VAR της Super League, είχε ο Στέφαν Λανουά στέλνοντας σαφές μήνυμα πως θέλει να είναι δίκαιοι και να σφυρίζουν 50-50.

Παράλληλα ανέφερε πως τα λάθη είναι αποδεκτά, είναι ανθρώπινα, αλλά όχι αν έχουν κατεύθυνση υπέρ μίας ομάδας.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του Λανουά:

«Οι διαιτητές που δεν θα διαχειρίζονται τους αγώνες με δίκαιο τρόπο και για τις δύο ομάδες θα μένουν εκτός ορισμών. Θα ορίζω στους αγώνες μόνο όσους ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Τα λάθη είναι αποδεκτά. Είναι ανθρώπινα. Αν έχουν κατεύθυνση υπέρ μίας ομάδας, όχι. Δεν είναι αποδεκτά.

Σκοπός αυτής της διαδικτυακής συνάντησης είναι να διευκρινίσουμε για ακόμη μία φορά τι περιμένουμε από εσάς, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρατηρήσαμε ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση των αγώνων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εγχώριων αναμετρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε τον αγώνα δεν ήταν ισορροπημένος.

Περιμένουμε από εσάς να είστε δίκαιοι κάθε φορά, 50-50, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αντίπαλες ομάδες. Επιπλέον, πρέπει να ενημερώνομαι αμέσως εάν κάποιος εκπρόσωπος συλλόγου προσεγγίσει οποιονδήποτε από εσάς. Να είστε βέβαιοι ότι θα μάθουμε εάν έχει συμβεί κάτι και, εάν δεν μας ενημερώσετε, θα υπάρξουν συνέπειες.

Σας γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι έχετε βελτιώσει τις ικανότητές σας τα δύο χρόνια που βρισκόμαστε εδώ. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι μπορείτε να πετύχετε ακόμη περισσότερα. Είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό, να έχετε αυτοπεποίθηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στο κέντρο VAR και να μην δείχνετε ανασφάλεια.

Τέλος, μη δίνετε σημασία στα ΜΜΕ, τα οποία ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση πάνω σας. Επομένως, 50-50 και δίκαιη διαχείριση. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές ομάδες στο γήπεδο, παρά μόνο δύο αντίπαλοι».