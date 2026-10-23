Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Σπάρτα Πράγας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έκανε το τρία στα τρία στο Europa League, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Ο Μεξικανός φορ ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε με κεφαλιά μετά από άψογη σέντρα του Πέντερσεν και αποθεώθηκε από τον κόσμο ανταποδίδοντας την αγάπη τους, όπως φάνηκε από την παρακάμερα του αγώνα.

Παράλληλα, στην παρακάμερα που δημοσίευσε η ΠΑΕ ξεχώρισε και η ενέργεια του αρχηγού Παναγιώτη Ρέτσου να χαρίσει τη φανέλα του σε έναν νεαρό φαν του στην εξέδρα.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα: