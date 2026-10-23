Τη διαβεβαίωση ότι κανένας ψυχολόγος που διαθέτει σήμερα άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν πρόκειται να χάσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των ψυχολόγων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Απαντώντας στις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, αλλά και στην κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι διαθέτουν ήδη επαγγελματικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να τα διατηρούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν στον νέο φορέα.

«Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή εντός ενός έτους»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική περίοδο ενός έτους για την εγγραφή των επαγγελματιών ψυχολόγων στο νέο ΝΠΔΔ.

«Με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΝΠΔΔ των ψυχολόγων, κανένας από όσους σήμερα έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει», τόνισε. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η διαδικασία εγγραφής θα αφορά όλους όσοι διαθέτουν ήδη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

«Όποιος έχει σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, η μόνη του υποχρέωση είναι να εγγραφεί, εντός ενός έτους, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτομάτως, εφόσον έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δικαιούται να εγγραφεί στο ΝΠΔΔ, και εφόσον εγγραφεί, συνεχίζει να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν χάνει κανένας, που έχει σήμερα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το επάγγελμά του», επανέλαβε ο υπουργός Υγείας.

«Οι 16 από τους 17 φορείς στήριξαν το νομοσχέδιο»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις των φορέων που κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, 16 από τους 17 φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία εξέφρασαν τη στήριξή τους στο νομοσχέδιο.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η δημιουργία του ΝΠΔΔ αποτελεί σημαντική θεσμική αλλαγή για τον κλάδο, καθώς αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας ενιαίας συλλογικής εκπροσώπησης των ψυχολόγων.

Όπως σημείωσε, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «οριοθετούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου, για πρώτη φορά, σε μία ενιαία συλλογική έκφρασή τους, μέσω της σύστασης ΝΠΔΔ».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αντίστοιχη θεσμική εκπροσώπηση έχουν ήδη διεκδικήσει και αποκτήσει σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της Υγείας.

Τώρα στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το Νομοσχέδιο μας για τους Ψυχολόγους https://t.co/oXq3qoIcws — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 23, 2026

Τα εύσημα στον Δημήτρη Βαρτζόπουλο

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη συμβολή του πρώην υφυπουργού Υγείας, ψυχιάτρου Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στην προετοιμασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα στον πρώην υφυπουργό για την επιμέλεια της μεταρρύθμισης, την οποία χαρακτήρισε «εμβληματική».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η δημιουργία του νέου φορέα θα ενισχύσει τη θεσμική οργάνωση και εκπροσώπηση του επαγγέλματος των ψυχολόγων.