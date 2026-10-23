Σάλο προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει να μην επικυρωθεί το αποτέλεσμα εκλογών στην Αλάσκα, σε περίπτωση που ηττηθεί ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με την προσφυγή, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών και ένας ανεξάρτητος έχουν το ίδιο όνομα, λόγω συνωνυμίας. Αν νικήσει ο εκλεκτός της κυβέρνησης το αποτέλεσμα είναι νόμιμο, αν χάσει, είναι παράνομο, γιατί ο ανεξάρτητος πολιτευτής θα έχει εξαπατήσει τον κόσμο, εκμεταλλευόμενος το έρεισμα του αντιπάλου του.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, πρώην εργαζόμενος στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και δάσκαλος δημοτικού σχολείου, κατέθεσε την υποψηφιότητά του στις 29 Μαΐου δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να καταλάβει την έδρα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν.

Ο Νταν Τζ. Σάλιβαν αρνείται, σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι στόχος του ήταν να προκαλέσει σύγχυση ή να «κλέψει» ψήφους από τον Νταν Σ. Σάλιβαν.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών Μαίρη Πελτόλα προηγείται ελαφρά ή ισοψηφεί με τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν, σε μια Πολιτεία την οποία ο Τραμπ κέρδισε με διαφορά 14 μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Στην Αλάσκα, όπως και σε πολλές άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ, τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ φθίνουν, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και του πολέμου στο Ιράν, που είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους.