Ο Τόμας Γουόκαπ μπορεί πλέον να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τον Ολυμπιακό, ωστόσο η επιστροφή του σε άλλη ελληνική ομάδα μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα ήταν, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ρήτρας που έχει προβλεφθεί στη συμφωνία του.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στο Ντουμπάι, κλείνοντας έτσι έναν σημαντικό κύκλο πέντε ετών με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν έναν παίκτη που αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας τα τελευταία χρόνια, ενώ από τη συμφωνία θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Γουόκαπ αναμένεται να αμείβεται με περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Υπάρχει, όμως, ένας σημαντικός όρος που ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα άλλης ελληνικής ομάδας.

Στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί ειδική ρήτρα, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο Γουόκαπ θελήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό άλλου συλλόγου. Το ποσό ανέρχεται στα 6 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 5,13 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα ποσό που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ελληνικής ομάδας να αποκτήσει τον 32χρονο γκαρντ, καθώς θα έπρεπε να καταβάλει ένα τεράστιο τίμημα μόνο και μόνο για να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός έχει διασφαλίσει ότι η αποχώρηση του Γουόκαπ δεν θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε άμεση επιστροφή του στην ελληνική Basket League με αντίπαλο τη δική του ομάδα.