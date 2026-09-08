Στο πλευρό του Γιάννη Καρυπίδη βρέθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με αφορμή τα γενέθλιά του, έχοντας μαζί της και την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα.

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί στιγμές από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας υλικό στα social media. Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο της Αθήνας, όπου ο Γιάννης Καρυπίδης γιόρτασε μαζί με ανθρώπους από το στενό του περιβάλλον.

Σε ένα από τα Instagram stories, η Νατάσα Θεοδωρίδου φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύντροφό της λίγο πριν εκείνος σβήσει τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας του. Την ίδια ώρα, η τραγουδίστρια είχε στην αγκαλιά της την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα. Πάνω στο βίντεο έγραψε την προσωπική της ευχή προς εκείνον: «Χρόνια σου όμορφα και πολλά, δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη».

Σε ακόμη ένα story, το οποίο αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι εμφανίστηκε να ποζάρει μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους της βραδιάς.